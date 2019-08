Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni a efectuat, sambata, o aterizare de urgenta pe o autostrada din Croatia, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, precizand ca nicio persoana nu a fost ranita in incident, noteaza Mediafax. Avionul, de tip Cessna, a aterizat pe Autostrada A6 din Croatia,…

- Un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgența pe o autostrada aglomerata din Croația. Acesta era pilotat de o femeie de varsta mijlocie care lua lecții de zbor. Avionul a aterizat pe autostrada A6, care face...

- O aeronava de pasageri de tip Suhoi Superjet 100 a trebuit sa efectueze o aterizare de urgența, miercuri dimineața, la Samara, din cauza unei defecțiuni la un motor, au anunțat autoritațile ruse, potrivit MEDIAFAX.La bordul aeronavei, care zbura de la Krasnodar la Tyumen, se aflau 97 de persoane.…

- A fost panica intr-un avion cu peste 160 de pasageri la bord, susține Romania TV. Aeronava care a decolat din Cluj-Napoca a avut o defecțiue tehnica, iar piloții au anunțat turnul de control și a fost nevoit sa se intoarca pe aeroport. Avionul a aterizat in siguranța, iar pasagerii au rasuflat…

- Un avion militar libian a patruns in mod neasteptat in spatiul aerian tunisian si a aterizat de urgenta in sudul Tunisiei, a anuntat luni Ministerul tunisian al Apararii, anunța AGERPRES.Avionul, un L-39, a aterizat in jurul orei locale 7:30 (6:30 GMT) pe un drum la Beni Ghezayel, o zona situata…

- Interventie de urgenta a pompierilor constanteni pe Autostrada 4 unde un microbuz a luat foc. Mai multi soferi aflati in trafic au alertat autoritatile prin Serviciul Unic de urgenta 112. Pompierii au gasit duba la kilometrul 10, iar, la momentul sosirii lor, aceasta ardea in totalitate. Din fericire,…

- Un planor a aterizat forțat, joi, pe un camp din zona comunei Reci, intre Aninoasa și Magheruș, din județul Covasna. O femeie care se afla la manșa planorului a reușit sa iasa fara probleme. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un planor a aterizat forțat in zona comunei…

