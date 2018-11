Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a încercat sa deschida usa unui avion de pasageri, în timpul unui zbor pe ruta Moscova - Chisinau, barbatul fiind imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon

- Un individ a incercat sa deschida usa unui avion de pasageri, in timpul unui zbor pe ruta Moscova - Chisinau, barbatul fiind imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon in cursul vizitei efectuate in Rusia.

- Pasagerii care s-au imbarcat luni in cursa Sriwijaya Air din Bengkulu, pe insula Sumatra, catre Jakarta au fost intampinati de un miros puternic, ce se datora unui fruct cu miros specific - "durian".

- Compania aeriana Ryanair a fost criticata dupa ce nu ar fi inlaturat un pasager dintr-un zbor, dupa ce acesta a jignit-o dur pe o femeie de culoare, in varsta de 77 de ani, care statea langa el.

- Un insoțitor de zbor al companiei Air India a suferit rani grave, dupa ce a cazut in gol dintr-un avion parcat pe aeroportul din Mumbai, India. Harsha Lobo pregatea zborul pentru imbarcarea spre Delhi in...

- Un pasager al unui avion din India a fost scos cu forta din aeronava, dupa ce a incercat sa intre in cabina pilotilor pentru ca avea nevoie sa iși incarce telefonul. Barbatul s-a predat politiei,...

- Reprezentantii Serviciului Roman de Informatii si ai altor structuri implicate in prevenirea si combaterea terorismului au participat la un exercitiu pentru testarea capacitatii de raspuns la o criza terorista aparuta la bordul unei aeronave aflate in zbor. Simularea a avut loc la bordul unui avion…