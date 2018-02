Stiri pe aceeasi tema

- Un pescador turcesc s a scufundat astazi in Portul Constanta. Potrivit unei comunicari oficiale a Capitaniei Zonale Constanta, in data de 24.02.2018, in jurul orei 11.00, in dana Ro3 port Constanta, o ambarcatiune fara pavilion, fara nume si fara echipaj a ambarcat apa si s a scufundat.A fost identificat…

- In data de 22.02.2018, in jurul orelor 22.30, Imp SISAK, cu un convoi format din 4 unitati goale barjele PO 14601, PO 14603, PO 14604 si PO 14606 pavilion Croatia , navigand aval cu destinatia Constanta, in dreptul km.flv. 1060 paraseste senalul navigabil, esuand la malul stang, in afara senalului navigabil,…

- Imaginile arata clar cum sute de kilograme de carne, destinate vanzarii erau tinute in conditii mizerabile. Acstea erau asezate pe podea, langa cosurile de gunoi, in loc sa fie puse in frigidere sau locuri speciale amenajate. De altfel, mai multe preparate din carne de porc erau agatate afara…

- O mare nenorocire s a intamplat, in aceasta noapte, pe calea ferata, in cartierul Valea Seaca, din comuna Valu lui Traian, judetul Constanta. In jurul orei 01.43 un barbat a fost zdrobit de tren in timp ce trecea, fara se se asigure, peste liniile de cale ferata.Cu toate semnalele luminoase si sonore…

- Accident cu mașina Poliției in Constanța, provocat de un șofer beat. Un polițist a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost izbit de un autoturism scapat de sub control. La volan se afla un barbat de 31 de ani din Gorj, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul care a distrus autospeciala polițiștilor…

- Constanța a inregistrat, astazi, primul deces din cauza gripei, o femeie de 61 de ani cu virus gripal tip A subtip H1. Cu 173 de cazuri, județul Constanța se situeaza pe locul al doilea, dupa București, la numarul numarul imbolnavirilor de gripa.

- Audierea Vioricai Dancila la CNCD a fost amanata. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Ferenc Asztalos, a anunțat la Digi 24 ca audierea premierului Viorica Dancila a fost amanata pentru data de 27 februarie 2018. „Premierul Viorica Dancila a depus un punct…

- Vineri, 16 februarie 2018, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, a reusit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat de 47 de ani, din Hirsova, judetul Constanta, banuit de inselaciune. Se pare ca, in luna iunie 2016, barbatul ar fi indus in eroare doua persoane, din Aiud si Lopadea…

- Un barbat a fost impuscat la Conacu, un sat din judetul Constanta. Oile pe care le pastea au patruns pe un teren particular, iar proprietarul s-a certat cu ciobanii si a scos pistolul cu bile.

- Unul din cei mai importanți interpreți folk ai anilor ’70, Benedict Popescu, poli instrumentist și cu un doctorat in Fizica, este unul din cei mai captivanți artiști ambulanți din Centrul Istoric. Cantautorul, prezența constanta in perioada de aur a genului folk (‘70-’80, cand a inregistrat in jur de…

- Distrugatorul american USS Ross va face o escala in portul Constanta, in perioada 18 21 februarie, iar o delegatie condusa de comandantul navei, capitan comandorul Bryan S. Gallo, va efectua vizite la Comandamentul Flotei si la autoritatile publice locale, potrivit navy.ro.Nava militara americana se…

- Ziele trecute, in contexul unei conferinte de presa, Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta, a declarat ca municipiul Constanta are un buget de supravietuire si ca investitorii aleg sa si deruleze afacerile in orasul Ovidiu. Ulterior, primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau a tinut sa precizeze:…

- O nava militara americana, distrugatorul USS Ross, va ancora in portul Constanța pentru a participa la activitați comune cu Forțele Navale Romane. Nava a mai fost de trei ori in Romania la diverse exerciții NATO in Marea Neagra.

- Incident armat in statul american Maryland, la Fort Meade, chiar langa sediul Agenției Naționale de Securitate. Trei oameni au fost raniți prin impușcare, iar agresorul a fost reținut de polițiști.

- Ieri, 13 februarie 2018, in jurul orei 18.04, politistii Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Alba l-au depistat pe B.M. de 35 de ani, din Medgidia, județul Constanța, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 la km 391+300 metri, in afara localitatii Oiejdea, nu a pastrat o distanța suficienta…

- Constanta Port Business Association va participa la intalnirea de lucru a administratiilor portuare si a organizatiilor reprezentative din sectorul naval.In data de miercuri, 7 februarie 2018, ora 11.00, Constanta Port Business Association va participa la sediul Companiei Nationale "Administratia Porturilor…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din șapte nave de lupta, se afla in portul militar Constanța pentru a participa la exerciții in Marea Neagra impreuna cu Forțele Navale Romane. Navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, acostate la dana Pasageri au fost vizitate, astazi, de sute de localnici.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, pe strada Dezrobirii in zona Scolii de Maistri Militari. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu trauma usoara. ...

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- Acum cateva zile primarul interimar al municipiului Chisinau s-a laudat pe o retea de socializare ca, in premiera, s-au efectuat lucrari de curatire a zapezii de pe marginea strazilor si de pe trotuare, ramasa dupa deszapezirea carosabilului.

- Un tanc petrolier al unei companii de stat iraniene s-a scufundat dupa ce timp de o saptamana a ars in urma coliziunii pe data de 6 ianuarie cu un cargobot in largul coastelor de est al Chinei, a anuntat presa chineza,precizand ca o cantitate mare de petrol s-a scurs in mare,potrivit Reuters online.

- Potrivit surselor citate de Agerpres, doua dintre dosarele in care vizat ar fi Valentin Riciu s-ar afla pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3. In aceste doua dosare, Valentin Riciu are calitatea de faptuitor. Un dosar vizeaza savarsirea infractiunii de inselaciune si a…

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu la Cernavoda. A luat foc o baraca amplasata langa stadion. O femeie care a anuntat evenimentul a spus ca s a auzit o bubuitura din interior si ca iese mult fum. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Cand era copil, contraamiralul in rezerva Zamfir Petre (91 de ani) visa sa devina aviator, insa destinul nu l-a purtat pe aripi de vant, ci l-a lasat dus de val. Asa a ajuns sa termine in 1948 cursurile Scolii Militare de Ofiteri de Marina din Constanta, pe care le-a inceput odata cu cel de-Al Doilea…

- Incident grav in portul Agigea. Un barbat a cazut de la inaltime, iar echipele de intervenție au intervenit de urgența pentru a-l salva. Un incident deosebit de grav in portul Agigea joi dimineața. Un barbat a cazut de la inaltime in apa si se afla intre un vapor si o macara. Din primele informatii,…

- Incident sangeros, cu semne de intrebare, joi seara, intr-un parc din Capitala! Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat in spate din senin, sustine el. In plus, spune ca nu stie cine l-a atacat.

- Luptatorii de la LPS „Nicolae Rotaru“ Constanța au trecut rapid peste sarbatorile de Craciun și s-au intors pe saltea. Ieri, 21 de sportivi, cu varste cuprinse intre 11 și 19 ani, au plecat intr-un cantonament de o saptamana, in comuna Capațanenii Pamanteni (județul Argeș), in „inima“ Carpaților, la…

- Un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața, astazi, dupa ce peste el a cazut un container de doua tone, la Ferma 6 Martie, aflata la iesire din Constanta spre Valu lui Traian, noteaza Mediafax. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii ...

- Incident neplacut in Parcul Valea Morilor din Chișinau. Scandal nemaipomenit langa sculpura indragostiților turnata in bronz din mijlocul parcului. O femeie a inceput a arunca cu pietre in sculptura și a injura oamenii din jur fara a fi provocata.

- Incendiul devastator care a avut loc seara trecuta și care a mistuit podul cladirii pe o suprafața de 150 mp, unde se aflau materiale textile, plastice, deșeuri de hartie și material lemnos, a pornit cel mai probabil de la o lumânare. Din pacate, au fost deteriorate apartamentele aflate…

- Iata relatarea martorei care a vazut cum o persoana a leșinat in stația de metrou: "Joi 21 decembrie putin inainte de ora 9.00. Granitura de metrou nr. 2313, magistrala 2 Berceni- Pipera. Sunt in primul vagon langa a treia usa pe stanga. In statia Aviatorilor un tanar aflat aproape…

- Daca pana acum Cristi Boureanu și Laura Dinca „fugeau” de frigul din Romania și alegeau o destinație exotica pentru a intra bronzați in noul an, anul acesta au spus pas unei astfel de plecari. Cei doi vor petrece Sarbatorile in sanul familiei. Ori de cate ori li se nazarea sau se plictiseau pur și simplu…

- La fata locului s-au deplasat un echipaj de la Tismana si o echipa de pompieri din Targu Jiu. Salvatorii au reusit sa ii scoata pe batrani fara ca acestia sa sufere leziuni. Apoi victimele au fost transportate la spital pentru investigatii amanuntite. Acoperisul s-a prabusit din cauza faptului…

- Doi tineri, banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Postului de Politie Lumina au identificat doi tineri, de 18,…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- Meteorologii au facut publica ieri prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, vremea va fi relativ rece pe parcursul primei saptamani de prognoza, cand valorile medii vor fi de 0...4 grade ziua si 5... 2 grade noaptea. De asemenea in zilele de 19 si 23 decembrie temporar vor fi…

- Sute de magistrati protesteaza, la aceasta ora, pe scarile din fata Curtii de Apel Bucuresti. Acestia au pancarte pe care au scris juramantul lor.Potrivit informatiilor, si la Brasov se desfasoara un protest similar.Citeste si: Imagini de la eveniment. Judecatorii din Constanta protesteaza. Andrei Bodean,…

- Pentru ca in Taramul Magic al Craciunului nimic nu este imposibil, scrisorile trimise Moșului prin cutia poștala fantastica de la Ambasada sa din Constanța, l-au convins pe acesta sa ajunga mai devreme pe taramurile noastre, pentru a fi alaturi de cei mici cat mai multe zile. Așa ca cele trei vrajitoare…

- Multe ne au fost dat sa vedem in Constanta noastra pitoreasca.Dar parca asa ceva nu prea ar crede multa lume, unde nici noi, care am vazut atatea, si nu am crezut pana nu am vazut, pe viu.Ei bine, de cel putin doua zile, un cal, de cateva sute de kilograme, zace, la circa 50 de metri, langa biserica…

- Un feribot cu sute de oameni la bord a esuat astazi in portul Calais, aflat sub cod portocaliu de vant puternic informeaza Le Figaro. La bordul navei se aflau peste 300 de pasageri la bord care au scapat fara rani in urma incidentului. Traficul pe Canalul Manecii a fost interrupt. In aceasta dupa amiaza…

- Incident nefericit la Penitenciarul Poarta Alba din județul Constanța, unde o angajata a incercat sa-și taie venele. Anumite persoane susțin ca, de fapt, aceasta a cedat psihic din pricina volumului de munca și ar fi facut precizarea ca nu mai suporta.

- Fregata franceza Guepratte F 714 efectueaza, in perioada 5 8 decembrie, o vizita in portul militar Constanta. Pe timpul escalei, comanda navei va face vizite oficiale la Comandamentul Flotei si la autoritatile locale, iar echipajul va desfasura activitati sportive la Sala Sporturilor din Constanta si…

- Un incident aviatic a avut loc in aceasta seara in Caras Severin. Un elicopter a fost doborat de vant, pe Partia Barlova, in zona Muntele Mic, conform stiri.tvr.ro. Aparatul face parte din flota aeriana a societatii Dunca Expeditii, care desfasoara activitati comerciale, in special. Pilotul e si proprietarul…

- Autoritatile au intervenit marti pentru prinderea unei vulpi, care a fost vazuta in apropierea unui bloc din municipiul Constanta, dar in momentul in care cei care urmau sa o captureze au ajuns in zona, animalul s-a speriat si a fugit, iar deocamdata nu se stie de unde a aparut vulpea in oras.

- Avocata fostului președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, trage un semnal de alarma cu privire la starea de sanatate a acestuia. Într-o postare pe contul sau de Facebook, Laura Vicol susține ca dosarul se tergiverseaza și ca instanțele nu au decis, de mai bine de…

- Cel puțin 60 de migranți, printre care și copii, aflați la bordul unei nave turcești, au fost depistați de autoritațile portuare la aproape 20 mile traversd de Constanța, urmand sa fie escortați in port de Garda de Coasta.

