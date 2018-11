Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc ca au incalcat duminica legile maritime internationale, dupa ce garzile de frontiera ruse au incercat fara succes sa opreasca doua nave de lupta ucrainene sa navigheze in jurul Crimeii in drumul spre un port ucrainean, transmite Reuters. Incidentul din Marea Neagra reflecta tensiunile crescande dintre Moscova si Kiev in ceea ce priveste Marea Azov, in care ambele tari au drept de navigare, noteaza sursa citata. Marina ucraineana a informat sambata ca a trimis doua mici nave de lupta si un remorcher din portul Odesa catre Mariupol, calatorie care presupune…