Trei marinari ucraineni, dintre cei 24 capturati duminica de garzile de coasta ruse in largul Crimeii, au fost plasati marti in arest preventiv pentru doua luni, fiind acuzati de trecerea ilegala a frontierei ruse, conform unei decizii a unui tribunal din aceasta peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, informeaza AFP.



'Pentru moment, trei persoane au fost plasate in arest preventiv pana in data de 25 ianuarie', a declarat agentiei franceze de presa delegata pentru drepturile omului in Crimeea, Liudmila Liubina. Acestia sunt marinarii Vladimir Varimez, Vladimir Bespalcenko…