- O nava militara spaniola cu echipajul la posturile de tragere a ordonat duminica unor vase comerciale sa paraseasca apele Gibraltarului, a informat guvernul acestui teritoriu britanic, potrivit Press Association (PA). Intr-o inregistrare audio, militarii spanioli pot fi auziti cerand navelor…

- Un avion al TAROM, care se intorcea de la Madrid, a fost asteptat de echipajele de urgenta pe pista Aeroportului Henri Coanda, duminica dup-amiaza. Din primele informatii, comandantul ar fi reclamat probleme tehnice.

- Cuba a anuntat miercuri ca unitati militare ale Statelor Unite s-au deplasat in Caraibe pentru a pregati o "agresiune" si "aventura militara" impotriva Venezuelei, "deghizata in interventie umanitara", informeaza joi France Presse. Intre 6 si 10 februarie au avut loc "deplasari ale fortelor…

- Un marinar in varsta de 64 de ani a murit si altul a fost ranit dupa ce au cazut in apa de la bordul unui remorcher aflat in Portul Constanta, incidentul avand loc in noaptea de miercuri spre joi. Cei doi au fost scosi din mare de catre pompieri si dusi la spital, unde unul dintre ei a decedat.

- Oamenii legii din Constanța au declanșat cercetarile in cazul unui pompier (paramedic) care a fost agresat, in timpul unei intervenții, de catre fiul unui varstnic. Neințelegerea a plecat de la faptul ca...

- Grupul de la Lima este impotriva oricarei interventii militare in Venezuela pentru rasturnarea de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, a afirmat marti ministrul peruan de externe, Nestor Popolizio, citat de AFP. "Ca Grup de la Lima, am spus ca nu sustinem nicio interventie militara in Venezuela",…

- Centenarul Marii Uniri a fost sarbatorit sambata, in centrul Craiovei, printr-un ceremonial militar si religios care a inclus alocutiuni, o parada cu zeci de vehicule blindate de lupta si autospeciale de interventie apartinand sistemului national de aparare si ordine publica, depuneri de coroane de…