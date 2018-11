Stiri pe aceeasi tema

- 'Am constatat numeroase probleme in aceasta industrie, de la sclavie moderna, sclavie prin indatorare, neplata unor salarii adecvate', a declarat Darryl Dixon, seful GLAA, organismul anti-sclavie al Marii Britanii. 'Acest program este un mare pas inainte in combaterea acestor probleme', a subliniat…

- Cele trei persoane au fost ranite vineri, in Piata Marienplatz, la Ravensburg, a precizat politia pe Twitter. Atacatorul a fost arestat, au precizat fortele de ordine. Politia nu a dezvaluit identitatea victimelor sau atacatorului si nici nu a furnizat informatii cu privire la un eventual mobil.

- Trei persoane au fost ranite prin injunghiere la Ravensburg, in sudul Germaniei.Cele trei persoane au fost ranite vineri, in Piata Marienplatz, la Ravensburg, a precizat politia pe Twitter. Atacatorul a fost arestat, au precizat fortele de ordine.Politia nu a…

- Individul care a comis, marti, un atac cu vehicul in zona Parlamentului de la Londra, ranind ușor trei persoane, a fost inculpat pentru tentativa de omor, a anunțat Scotland Yard, potrivit site-ul cotidianului The Guardian.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa…

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard, citat de AFP si Reuters. Politia a indicat ca trateaza incidentul…

- Politia nu a specificat numarul de persoane ranite de vehiculul care a lovit bariera de securitate din fata parlamentului britanic. In acelasi timp, ancheta atacului asupra parlamentului a fost incredintata Diviziei antiteroriste a Scotland Yard-ului, potrivit AFP. ''Astazi la ora locala 07:37 (06:37GMT),…

- Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa citata. Zona unde a avut loc incidentul…