INCIDENT la un sediu UDMR: O tânără a încercat să dea foc steagului Ungariei (VIDEO) O tanara din Oradea a fost filmata, in noaptea de sambata spre duminica, in timp ce incerca sa incendieze drapelul national al Ungariei arborat pe fatada cladirii in care isi are sediul organizatia judeteana a UDMR Bihor, potrivit adevarul.ro. In filmuletul postat, duminica, pe pagina de Facebook a unei publicatii maghiare din Oradea, se vede cum tanara urca pe scaunele adunate chiar sub drapel si incearca sa ajunga cu bricheta la steagul Ungariei, incercand sa-l aprinda. CITEȘTE ȘI: Bolile CONTAGIOASE care circula cu transportul in comun Fata este vazuta de mai multi petrecareti… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

