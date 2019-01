Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de aproximativ 18 ani ar fi incercat sa se sinucida la statia de metrou Costin Georgian si se afla in grija unui echipaj medical pentru a i se acorda primul ajutor, dupa ce a fost scos miercuri de sub tren de pompierii bucuresteni, a declarat, pentru AGERPRES, Toma Bogdan, de la ISU Bucuresti…

- Incident la stația de metrou Costin Georgian in cea de-a doua zi a anului 2019. Un adolescent de 17 ani a incercat sa se sinucida, potrivit primelor informații. Baiatul are o rana destul de grava la cap, dar...

- Tragedie in cartierul Ferentari din Bucuresti. Un adolescent in varsta de 15 ani a murit dupa ce a cazut de pe terasa blocului cu 4 etaje in care locuia. Incident socant, azi noapte, in cartierul...

- Un tanar suspectat ca ar fi amenintat cu un pistol un barbat la statia de metrou Piata Victoriei, pe 24 octombrie, a fost prins luni de politisti, informeaza DGPMB citat de Agerpres.roIn aceasta dimineata, in jurul orei 08,00, politisti din cadrul Brigazii Politie Transport Public, cu sprijinul unui…

- Momente de panica la metrou, miercuri seara. Un incident grav a avut loc in stația de metrou Piața Victoriei, unde un barbat ar fi scos pistolul dupa ce s-a certat cu un alt individ. Doi barbați s-ar fi luat la cearta, iar unul dintre ei ar fi scos un pistol, relateaza Știrile ProTV . Poliția a fost…

- "Trenul de azi cu plecare din Ploiești Sud, via Ploiești Vest 06:22, in direcția București a luat foc, s-a oprit la Buftea și au venit pompierii. Lumea a sarit la cearta pe femeia care controla biletele de parca avea ea vreo treaba", a povestit un martor pentru Incomod.ro. Ulterior CFR a venit…

- Metrorex informeaza ca, marti, 09.10.2018, la ora 08:57, o calatoare aflata in stația Aurel Vlaicu a fost lovita de trenul care circula in direcția Berceni. Mecanicul a franat trenul pentru a evita impactul. Persoana a fost scoasa din calea de rulare, urmand sa i se acorde primul ajutor de catre echipele…

- Un incident grav a avut loc in urma cu scurt timp, la stația de metrou Bazilescu, din București. O femeie a fost gasita in stare de inconștiența, prinsa intre garnitura de metrou și peron.