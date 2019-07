Stiri pe aceeasi tema

- Opt turisti au fost raniti, marti, la o pensiune din zona Fundata, judetul Brasov, dupa ce scara din lemn pe care erau s-a rupt, iar ei au cazut de la o inaltime de trei metri, transmite corespondentul Mediafax.

- O femeie de 82 de ani din Deva, județul Hunedoara, a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuinte situat la periferia orașului. "In jurul orei 12.00, in Deva, micro 15, Aleea Streiului, un echipaj SAJ este solicitat sa intervina in cazul unei femei…