Stiri pe aceeasi tema

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, în momentul în care masina în care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard îndreptându-se

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Maria Ilioiu, una dintre ispitele de la Insula Iubirii, a avut parte de un incident extrem de neplacut in trafic. Aceasta a explicat ce i s-a intamplat. Marți, 25 septembrie, a fost o zi cu ghinion pentru Maria Ilioiu. Ispita de la show-ul de televiziune Insula Iubirii a trecut printr-o experiența extrem…