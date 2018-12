Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere care participau la parada in dispozitivul militarilor au avut nevoie de intervenția mediclor, dupa ce li s-a facut rau și au leșinat. Prima intervenție a ambulanței a fost in cazul unei eleve de la liceul militar. Tinerei i s-a facut rau chiar in timp ce era in formația de parada. Fata a…

- Unei tinere-militar, aflata in dispozitiv, i s-a facut rau la parada militara care se desfașoara la Constanța, fiind scoasa pe brațe și dusa la o ambulanța, conform Mediafax.Ceremoniile dedicate Zilei Naționale de la Constanța au inceput de la ora 11.00, cu o parada a forțelor armate, pe bulevardul…

- Mai multi protestatari #Rezist au creat un conflict la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din Capitala si au imbrancit un alt participant la defilare, acuzandu-l ca este jandarm imbracat in haine civile venit sa ii provoace.

- Cu doua zile inainte de sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, pe Calea Eroilor a avut loc repetitia pentru parada militara. Peste 660 de militari din Garnizoana Buzau si cadre din Ministerul de Interne vor defila pe 1 Decembrie, insotiti de tehnica de lupta din dotare. Cateva mii de persoane sunt asteptate…

- Centrul Militar Județean Suceava organizeaza activitațile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, in Anul Centenarului Marii Uniri, sambata 1 Decembrie, la ora 13, in Piața Tricolorului, anunța Prefectura Suceava. Programul va cuprinde un ceremonial militar de depunere coroane și jerbe…

- De 1 Decembrie, in municipiul Vaslui va avea loc o parada militara de anvergura, cu tehnica specifica, sute de militari si forte din cadrul structurilor Ministerului de Interne urmand a defila pe strada Stefan cel Mare.

- Atac terorist la o parada militara din sud-vestul Iranului. Cel putin zece oameni au murit, iar 21 au fost raniti, dupa ce un grup de indivizi inarmati au deschis focul asupra spectatorilor si soldatilor.Fortele de ordine au ucis doi teroristi, iar alti doi au fost arestati.

- Parada militara a Coreii de Nord, care a celebrat 70 de ani de la inființarea țarii, s-a centrat pe pace și dezvoltare economica, fiind incarcata de flori și baloane colorate, fara afișarea rachetelor cu raza lunga de acțiune, relateaza Reuters, ...