- Un incident declarat minor de reprezentantii Operei Nationale Bucuresti (ONB) a avut loc duminica seara, inaintea reprezentatiei spectacolului „Don Quijote”, scrie news.ro.Spectacolul „Don Quijote”, de Ludwig Minkus, dupa Miguel de Cervantes, a inceput la ora 18.30, iar inainte un abajur al…

- Antreprenorii din Moldova au inregistrat cea mai mare creștere a numarului de salariați fața de anul precedent din Romania • O noua ediție a Campioni in Business debuteaza la Iasi cu Gala de premiere a celor mai dinamice companii antreprenoriale din Moldova. Evenimentul va avea loc pe 8 noiembrie 2018,…

- Un incident dramatic s-a petrecut la bordul unui avion care a aterizat pe aeroportul din Iași. Un barbat, in varsta de 51 de ani, a suferit un stop cardiorespirator la aterizarea avionului in care era imbarcat.

- Antreprenori de succes ai Moldovei, experiența descoperirii celor mai dinamici dintre aceștia (aduși pe scena, in lumina reflectoarelor, inclusiv pentru a asculta poveștile lor de succes), iata esența Galei „Campioni in Business” / Iași, 8 noiembrie 2018, ora 18:00. Evenimentul are loc la „Sala Mare”…

- Au fost momente delicate in timpul unui concert al Deliei! Un fan infocat, probabil cuprins de epuizare și de entuziasm, a leșinat chiar in timpul spectacolului susținut de artista la Iași, cu ocazia serbarilor de Sfanta Parascheva.

- Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, astfel este foarte solicitata atat pentru concerte, cat și pentru diverse evenimente private. Cantareața a susținut in urma cu cateva zile un concert la Iași, cu ocazia sarbatorilor de Sfanta Parascheva, insa nu s-a așteptat sa treaca prin…

- Dar, sa revenim: cica zilele acestea ar fi venit de la centru, pe filiera secreta de partid, tintele de numar de voturi per judete pentru referendumul de luna viitoare. Iar astea le-ar fi dat ceva fiori, cum spuneam, alora mai batrani si cu experienta in scos lumea la urne. Pentru sefii partidoiului…

- Mii de iesenii s-au adunat, aseara, pe esplanada Teatrului Național pentru a asista la spectacolul care a marcat oficial deschiderea stagiunii la Opera Nationala Romana din Iasi. Evenimentul Magia serii in sunet si lumina a fost unul plin de surprize placute. Pe scena au urcat solistii, baletul, corul…