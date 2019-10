Cununia religioasa s-a terminat in jurul orei 18.30, iar mirii și invitații au ieșit din biserica și au plecat spre Palatul Snagov, acolo unde petrecerea cu 700 de invitați va incepe in jurul orei 20.00. In timpul ceremoniei religioase a avut loc un mic incident. Uneia dintre domnișoarele de onoare ale miresei i s-a facut rau și a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Teodora aproape ca l-a eclipsat pe tatal ei in cea mai importanta zi din viața ei. Fiica lui Gigi Becali a purtat o rochie de mireasa stil prințeasa, cu trena.