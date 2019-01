Conductorul a fost ranit usor și, din fericire, in metrou nu erau calatori. Metrorex anunta ca a declansat o ancheta interna pentru a stabili din ce cauza garnitura a deraiat. Compania specifica faptul ca, in niciun moment siguranta calatorilor nu a fost pusa in pericol. In schimb, Ion Radoi, șeful sindicatului de la Metrou, spune ca acest tip de tren are probleme. Din pacate, Radoi spune cu nu are cu cine sa vorbeasca despre situația de la Metrorex. Directorul nu se pricepe, nu ințelege fenomenul, iar Rovana Plumb, ministrul interimar la Transporturi, nu raspunde la telefon și nici la adresele…