- Doi japonezi, cunoscuti din cauza simpatiei lor fata de extrema dreapta, au fost arestati vineri, dupa ce au deschis focul asupra unei cladiri care face de facto oficiul de Ambasada a Coreei de Nord la Tokyo, a anuntat politia local, relateaza AFP. Nimeni nu a fost ranit in atac, care a avut loc in…

- Sanctiuni mai dure pot pune in pericol cea mai recenta detensionare in relatiile dintre cele doua Corei care se pregatesc sa creeze conditiile necesare organizarii unui summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Un oficial important din cadrul…

- Generalul Kim Yong Chol va conduce delegatia oficiala nord-coreeana de opt membri asteptata duminica la ceremonia de inchidere a Olimpiadei de la PyeongChang, care, dupa doi ani de tensiuni puternice in peninsula, a favorizat o destindere a relatiilor dintre Phenian si Seul. Kim Yong Chol…

- Cehia, Sportivii Olimpici ai Rusiei, Canada și Germania sunt cele patru echipe de hochei care se vor duela pentru medalii la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang. A douasprezecea zi de intreceri la JO a fost una plina de hochei. Cele patru sferturi de finala au oferit scenarii pentru toate…

- Vicepresedintele american Mike Pence ar fi trebuit sa participe la o intalnire cu oficialii nord-coreeni prezenti la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dar Coreea de Nord a anulat intrevederea in ultima clipa, a anuntat cabinetul...

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 12 zile de la debutul acestora, cu 11 medalii de aur, 10 de argint si 8 de bronz (total 29 medalii). Pe locul 2 se afla Germania, cu 11-7-4 (total 23), podiumul fiind completat de…

- Hocheistul sloven Ziga Jeglic este al treilea sportiv depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang si a fost suspendat pentru restul competitiei, au anuntat, marti, judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv(TAS)

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- O fosta majoreta din Coreea de Nord a descris cum a fost indoctrinata de propaganda regimului de la Phenian, pentru a ajuns in echipa trimisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud.

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar marti se vor acorda 5 medalii de aur, la patinaj artistic (dans pe gheata, programul liber), schi acrobatic (halfpipe feminin), biatlon (stafeta mixta), short-track (stafeta 3.000 m feminin), combinata…

- Echipajul format din Mihai Cristian Tentea si Nicolae Ciprian Daroczi ocupa locul 16 dupa primele doua manse ale probei de bob-2 masculin, desfasurate duminica, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud). Tentea si Daroczi au terminat pe locul 14 prima mansa (49 sec 69/100), iar…

- Tinarul sportiv moldovean Nicolae Gaiduc s-a clasat pe locul 106 la proba de schi fond de 15 km liber in cadrul Jocurilor Olimpice din PyeongChang. Sportivul de 21 de ani a luat startul pe locul 109, terminind cursa la aproape 10 minute distanța de elvețianul Dario Cologna, care a devenit pentru a 3-a…

- Sportivul elvetian Dario Cologna a castigat medalia de aur in proba de 15 km, stil liber, din concursul de schi fond, vineri, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, in timp ce romanul Paul Pepene s-a clasat pe locul 37. Cologna si-a trecut in palmares al treilea sau titlu olimpic…

- Majoretele lui Kim Jong-un au atras atenția tuturor spectatorilor de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, punand in scena un spectacol hipnotizant, dar in spatele caruia toți membrii audienței simțeau ca se ascunde un secret sumbru. Totuși, cum arata povestea de viața a unei femei care a fost un…

- Maria Mazilu, reprezentanta Romaniei in proba de skeleton la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a atras atentia tuturor la antrenamentele oficiale, de marti si miercuri, prin ineditul sau echipament de concurs, mai exact cu casca si cu skeletonul din dotare.

- In varsta de 21 de ani, Saito a fost testat in afara competitiei. El a fost suspendat provizoriu si a parasit satul olimpic. Kei Saito era rezerva in stafeta Japoniei de 5.000 de metri. Acesta este primul caz de dopaj inregistrat la actuala editie a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang si primul japonez…

- Site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang a fost atacat de hackeri, au dezvaluit organizatorii competitiei. Incidentul a avut loc vineri cu puțin inainte de deschiderea oficiala, potrivit cotidianul.ro „A fost un atac cibernetic, serverul a fost adus la zi ieri (duminica), iar noi cunoastem…

- Sora mai mica a liderului de la Phenian s-a aflat in centrul atentiei inca de la sosirea sa in Coreea de Sud, pentru o vizita istorica de trei zile, ca parte a ritualului de participare la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna. Prin marea de cameramani si jurnalisti, Kim Yo-jong a trecut…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…

- Cei 47 de sportivi rusi exclusi de la Jocurile Olimpice de iarna editia 2018, in ciuda apelului facut la Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), au renuntat in final sa mai sesizeze justitia elvetiana in regim de urgenta, punand astfel capat suspansului legat de prezenta lor la PyeongChang, informeaza…

- A XXIII-a editie a Jocurile Olimpice de iarna incepe diseara in localitatea coreeana Pyeongchang intr-un moment jubiliar pentru noi. In ziua festivitatii de deschidere, se implinesc 50 de ani si cinci zile de la prima medalie romaneasca la vreo olimpiada alba, obtinuta la Grenoble de pilotul Ion…

- Biatlonistii care vor intra in concurs sambata, odata cu sprintul feminin, programat in cursul serii, vor trebui sa faca fata unor conditii extreme la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, cu temperaturi glaciale si vant, relateaza AFP. Toti participantii la JO au fost confruntati cu un…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Sportivii din Coreea de Nord si Iran care vor concura la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, nu vor putea beneficia de cadourile oferite participantilor de sponsorii competitiei, din cauza sanctiunilor ONU dictate impotriva tarilor lor, au explicat miercuri organizatorii, citati de AFP.…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018, care incep vineri la PyeongChang in prezenta unor sportivi nord-coreeni, "permit deschiderea unei noi epoci in peninsula coreeana", a apreciat luni presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, citat de AFP. JO (9-25 februarie) "au…

- Sportivii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, cu acelasi steag, la ceremonia de deschidere, o premiera in ultimii 12 ani, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Proteste MASIVE in Ucraina: manifestantii cer indepartarea de la putere…

- Eva Tofalvi, sportiva romana cu cele mai multe prezente la Jocurile Olimpice de iarna, a declarat, miercuri, ca la PyeongChang ii va fi greu impotriva competitoarelor tinere, dar are "un pic mai multa minte" si va incerca sa profite de acest lucru. Ea a mentionat ca nu visa sa ajunga la sase participari…

- Kremlinul a calificat marti drept "defaimare" declaratiile fostului inalt responsabil al antidopingului rus, Grigori Rodcenkov, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sportivilor rusi la Jocurile Olimpice, informeaza AFP. "Este o noua defaimare,…

- Cele sapte discipline la care vor concura sportivii romani sunt: schi alpin - 3 sportivi, schi fond - 3 sportivi, biatlon - 6 sportivi, sarituri cu schiurile - 1 sportiv, bob - 6 sportivi (bob 2 persoane si bob 4 persoane), sanie - 5 sportivi (sanie 2 persoane si sanie individual) si skeleton - 1…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Mici grupuri de demonstranti sud-coreeni au protestat luni fata de participarea unei delegatii din Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor avea loc luna viitoare, cu prilejul unei vizitei la Seul a oficialilor nord-coreeni, condusa de cantareata Hyon

- Coreea de Nord și Coreea de Sud vor face echipa comuna de hochei pe gheata feminin la PyeongChang. Cele doua Corei au cazut de acord, in cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile…

- Norvegianul Petter Northug, dublu campion olimpic în 2010 la schi fond, nu va participa la concursul de Cupa Mondiala de la Planica (Slovenia), programata în acest weekend, din cauza unor probleme de sanatate si sansele sale de a concura la Jocurile Olimpice din 2018 de la PyeongChang s-au…

- Denuclearizarea Peninsulei Coreene este "drumul catre pace si obiectivul nostru", a afirmat miercuri dimineata presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, la o zi dupa o intalnire neobisnuita intre reprezentantii celor doua Corei, relateaza AFP. "Trebuie sa continuam eforturile pentru a organiza…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. Un prim rezultat,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud (februarie) si Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia (iunie-iulie) vor reprezenta doua competitii importante pentru sportul de inalt nivel si doua puncte fierbinti pentru relatiile internationale. Fiecare din aceste evenimente va cristaliza una sau mai…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Printre sportivii sanctionati sunt doi medaliati cu argint la sanie, Albert Demcenko si Tatiana Ivanova. Albert Demcenko a obtinut argintul la individual, dar si in stafeta pe echipe, alaturi de Tatiana Ivanova.Ceilalti noua sportivi sanctionati au concurat la Soci in probele de patinaj…

- Presedintele Comitetului Olimpic Rus, Alexander Jukov, a declarat ar trebui sa se organizeze competitii pentru sportivii din Rusia care vor decide sa nu concureze la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, informeaza R-Sport, conform Reuters. “Trebuie sa avem competitii alternative pentru sportivii…

- Rusia ''nu-i va impiedica'' pe sportivii sai care vor sa participe la JO 2018 sub steagul olimpic, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin dupa decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de suspendare a Rusiei. ''Fara cea mai mica îndoiala, noi nu vom opune niciun un…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne.Unii sportivi rusi vor putea evolua la probe individuale sau pe echipe sub numele "Sportiv…