Stiri pe aceeasi tema

- "Salut vorbele frumoase si declaratiile care s-au facut astazi, dar ma gandesc ca, daca cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorba frumoasa din ultimii 28 de ani, astazi ar fi fost cea mai bogata tara din Europa. Din acest motiv vreau sa fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante…

- Doi barbati, unul din R. Moldova si celalalt cu dubla cetatenie, care au incercat, la sfarsitul saptamanii trecute, sa treaca ilegal granita in Romania, traversand raul Prut cu ajutorul unei camere de tractor, au fost prinsi de politistii de frontiera din judetul Galati, care au stabilit ca acestia…

- Politistii de frontiera galateni au depistat doi barbati cu antecedente penale, din Republica Moldova, care au trecut raul Prut cu ajutorul unei camere de tractor, intentionand astfel sa intre ilegal in Romania, se arata intr-un comunicat transmis luni de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Doi barbati, unul din Republica Moldova si celalalt cu dubla cetatenie, care au incercat, la sfarsitul saptamanii trecute, sa treaca ilegal granita in Romania, traversand raul Prut cu ajutorul unei camere de tractor, au fost prinsi de politistii de frontiera din judetul Galati, care au stabilit ca acestia…

- RETINUTI PENTRU TRAFIC DE DROGURI Politistii de combatere a criminalitații organizate din Vrancea, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.- B.T. Vrancea, au ridicat 5 kg. de cannabis și peste 65 de g. de cocaina, in urma unei acțiuni. 2 persoane au fost reținute.…

- Inca șapte localitați din Republica Moldova au votat sambata, 24 martie, declarații simbolice de unire cu Romania. Este vorba despre orașele Edineț și Strașeni și satele Panașești (r. Strașeni), Gașpar (r. Edineț), Tuzara (r. Calarași), Carpineni (Hancești) și Pelinei (Cahul).

- ARESTAT… Un dealer barladean de droguri de mare risc a cazut in plasa procurorilor DIICOT Galati, dupa ce a aprovizionat cativa ieseni ce au fost prinsi cu peste 100 grame de marijuana si 50 grame de hasis, la granita cu Republica Moldova. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- Politistii din judetul Galati au descoperit, in urma unor perchezitii, la locuinta a doi soti din comuna Gohor, o arma de vanatoare, un pistol cu glonț, o arma de tir sportiv cu aer comprimat și 99 de cartușe cu glonț. Cei doi au introdus ilegal in tara armele de foc si sunt cercetati in prezent pentru…

- Politistii de imigrari din Braila au depistat o tanara de 18 de ani din Republica Moldova care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 800 de lei si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15…

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Polițiștii de frontiera români și bulgari au desfașurat o ampla acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetațeni din R. Moldova, treisprezece cetațeni irakieni și iranieni, care încercau…

- Politistii de frontiera romani si bulgari au desfasurat o ampla actiune de combatere a migratiei ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunsi in mai multe microbuze ce veneau din Turcia si erau conduse de cetateni din R. Moldova, treisprezece cetateni irakieni si iranieni, care incercau sa intre ilegal…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua sunt încarcerate, în urma unui accident rutier petrecut vineri în localitatea Târzii, între Crasna si Husi, traficul în zona fiind blocat de peste o ora, scrie Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate…

- Polițiștii de frontiera din Romania și Republica Moldova s-au intalnit la mijlocul podului rutier Albița-Leușeni pentru a sarbatori venirea primaverii și pentru a-și oferi marțișoare. Pentru al treilea an consecutiv, polițiștii de frontiera din Romania și cei din Republica Moldova s-au intalnit la granița…

- O traditie frumoasa in prima zi de primavara este respectata de trei ani la frontiera moldo-romana. Politistii de frontiera romana si cei de Politia de frontiera a Moldovei s-au intalnit la mijlocul podului rutier Albita - Leuseni unde au facut schimb de martisoare.

- Consiliul pentru afaceri externe al Uniunii Europene își exprima regretul ca noua lege electorala din Republica Moldova nu include unele recomandari-cheie ale Comisiei de la Veneția, se arata într-un comunicat oficial de la Bruxelles. Consiliul a dat publicitații…

- O delegatie a Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a fost prezenta la sfarsitul saptamanii trecute in Republica Moldova, unde a fost semnat un nou acord- cadru cu insititutii de invatamant din raioanele Cahul si Anienii Noi.

- Roman acuzat de sclavie moderna la Londra. Barbatul a fost reținut. Un roman a fost reținut la Londra și acuzat de sclavie moderna, dupa ce oamenii legii au aflat ca el a exploatat peste 50 de persoane. Polițiștii din Londra au efectuat percheziții la 5 adrese, totul intr-o investigație privind exploatarea…

- Politistii de imigrari din Galati, in urma verificarilor intreprinse in prima jumatate a lunii februarie 2018, au depistat 12 cetateni straini care nu mai aveau drept de sedere pe teritoriul Romaniei.

- Un numar de 12 cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala pe raza municipiului Galati, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii de imigrari au depistat,…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- Politistii de frontiera romani au confiscat, in 2017, aproape cinci milioane de tigari cu o valoare de piata de 47 de milioane de lei. In total, s-au constatat la frontiera peste 16.000 de fapte ilegale, la frontiera cu Serbia fiind 22,4 la suta dintre faptele de natura penala, in timp ce la frontiera…

- O drona artizanala utilizata la transportul tigarilor de contrabanda a fost descoperita, luni seara, de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism desi nu detinea permis de conducere. Astfel, in ziua de 12 februarie a.c., in jurul orei 05:30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control…

- Polițiștii de frontiera au descoperit cum traficanții de țigari fac contrabanda cu drona in Iași. Peste 12.500 de țigarele de proveniența moldoveneasca au fost transportate intr-un colet de mici dimensiuni cu un aparat de zbor improvizat, la granița cu Republica Moldova. Polițiștii de frontiera din…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au depistat o drona artizanala, cu ajutorul careia au fost trecute peste frontiera 12.500 tigarete de provenienta moldoveneasca, ambalate intr-un colet de mici dimensiuni. Aseara, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din…

- O drona care transporta peste 12.000 de tigarete s-a prabusit in apropiere de granita Romaniei. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi anunta ca au depistat o drona artizanala, cu ajutorul careia au fost trecute peste frontiera 12.500 tigarete de provenienta moldoveneasca,…

- Numarul localitaților din Republica Moldova care au semnat declarații simbolice de Unire cu Romania a ajuns la 20. Duminica, 11 februarie, documentul simbolic a fost votat de reprezentanții satului Cucoara, raionul Cahul. Situat la doar 5 kilometri de la granița cu Romania, cu o populație de aproximativ…

- Armenia, interesata de IT-ul clujean Noul ambasador al Republicii Armenia in Romania, Sergey Minasyan, a fost primit de Consiliul Judetean Cluj. În cadrul întâlnirii, în vederea intensificarii colaborarii bilaterale în multiple domenii de interes reciproc, pentru…

- Ministrul Apararii Naționale al României, Mihai Fifor, întreprinde astazi, pe 5 februarie, o vizita oficiala în Republica Moldova, la invitația ministrului Apararii Eugen Sturza. Este prima vizita la Chișinau a unui ministru din noul executiv de la București, scrie radiochisinau.md…

- Un cetațean moldovean a incercat sa intre in Romania cu un lot impresionat de țigari produse și accizate in Republica Moldova. Doar ca el a dat de banuit polițiștilor de frontiera, care au dispus un control riguros.

- Traseul contrabandei de țigari moldovenești trece prin Ucraina pentru a ajunge in Romania. Polițiștii de frontiera roman din Petea, județul Satu Mare, au confiscat un tir plin ochi cu țigari care au ca țara de origine Republica Moldova. La punctul de Trecere a Frontierei Petea, sambata, 27 ianuarie,…

- Doua seisme au avut loc sambata dimineata, unul in zona Vrancea, iar celalalt in judetul Buzau. Primul cutremur, la ora 5.20, s-a produs in Moldova, judetul Galati, la o adancime de 13.5 kilometri, și a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter. Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.2 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Galati, la ora 05.20.Potrivit sursei citate seismul a fost inregistrat la 14 kilometri adancime, la coordonatele 45.82 N ; 27.71 E, la 159 km SV de…

- Polițiștii de la DIICOT Cluj și agenți de la Agenție Antidrog (DEA) din Statele Unite au descins la domiciliile mai multor clujeni acuzați ca au pus la cale o rețea care a vândut în SUA, droguri de mare risc în valoare de 55 de milioane de lei. Unul…

- Ivanciu Corcioveiu, galateanul din Chiraftei care, fara a avea permis, a omorat doi copii cu masina si apoi a fugit din tara a recidivat. E acuzat ca a furat lemne si ca a tractat lemnele furate conducand masina, cel mai probabil alaturi de sotia lui, fara a avea permis. ”Politistii din comuna Mastacani…

- Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de ani, din orasul Dolhasca, pe Alexandra Maria Aioanei, in varsta de patru ani, din aceeasi localitate si pe Elena Balan, de 49 de ani, domiciliata in Republica Moldova. Acestea au plecat, miercuri, 17 ianuarie, din Dolhasca și nu mai sunt de gasit.

- Polițiștii din județul Suceava au fost alertați, dupa ce o fetița, mama și bunica ei au disparut in acceași zi din orașul Dolhasca. Copila și cele doua femei au plecat de acasa, iar rudele spun ca nu mai au nicio veste de la ele de mai mult de șapte zile. Politistii le cauta pe Vera Aioanei, de 25 de…

- Nu a știut sau a vrut sa incerce „marea cu degetul". Un barbat originar din Republica Moldova, care deține și cetațenie romana, a fost reținut in aceasta noapte cu circa 7.600 de pachete cu țigari de contrabanda, care urmau sa ajunga pe piața neagra din Romania.

- Bunul-simț exagerat al unei batrane din Cahul, Republica Moldova (exact la granița cu Romania), s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Batranica a vrut sa cumpere ceva dintr-o benzinarie și, literalmente, și-a lasat pantofii la intrarea in magazin. Postarea strans in doar cateva ore mii…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Politistii din Galati, Romania, au demarat o ancheta dupa ce pe Facebook au aparut imagini cu mai multi cai obligati de stapani sa traga in directii diferite doua carute legate intre ele.

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati, in cursul anului 2017, au asigurat managementul sederii si rezidentei, pe raza judetului pentru 1.857 de persoane, dintre care 1.309 straini din state terte, cei mai multi din Republica…

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr un parc din Londra. Politistii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanita, ar fi fost injunghiata chiar de Craciun, scrie Romania TV.Prietenii au vazut o ultima oara la petrecerea din ajunul Craciunului. Dupa trei zile in care nu a mai dat niciun semn,…

- Un cutremur a avut loc in Romania in urma cu putin timp. Acesta s-a produs intr-o zona mai putin obisnuita, in judetul Galati, la o adancime de 14 km. Magnitudinea a fost de 2,1, iar epicentrul seismului a fost situat la 132 km sud-vest de capitala Republicii Moldova, Chisinau, si 30 km nord-vest…