Stiri pe aceeasi tema

- Scene tensionate au avut loc în duminica Pastilor, între membrii familiei regale din Spania. Într-o înregistrare care a ajuns virala pe Internet Regina Litizia a Spaniei a fost surprinsa împingându-și soacra.

- Se-ntampla și la case mai mari, bagam de seama! Regina Letizia, soția Regelui Spaniei, nu pare sa aiba o relație prea buna cu soacra sa, fosta Regina a Spaniei. Iar cele intamplate la cel mai recent eveniment public la care au participat sunt dovada acestui lucru. Familia regala spaniola de Paște, dupa…

- Un camion în care se aflau cinci elefanți a fost implicat într-un accident rutier, în Spania. Asta a dus la închiderea autostrazii din sud-estul Spaniei pentru mai multe ore.

- Cinci elefanți au condus la închiderea unei autostrazi din sud-estul Spaniei pentru mai multe ore, dupa ce au evadat dintr-un vehicul implicat într-un accident, informeaza BBC. Unul dintre elefanți a murit din cauza ranilor, în timp ce alți doi au fost raniți și ridicați…

- Membrii Familiei Regale a Spaniei au petrecut ieri Paștele Catolic, iar Regina Letizia, fiicele sale, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, dar și fostul rege Juan Carlos I al Spaniei și soția sa, Regina Sofia a Spaniei, au imbracat haine de sarbatoare pentru a participa la slujba tradiționala. Regalitațile…

- Nu este nicio pacaleala: celebrul actor spaniol Antonio Banderas (57 de ani) a oferit un interviu in exclusivitate ziarului Libertatea! Aflat pentru o zi la Malaga, in Spania, pentru proiecția oficiala a primului episod din seria „Geniul: Picasso”, difuzat de National Geographic, Banderas a stat de…

- Clara Ponsati, fostul ministru catalan al Educatiei, se va preda astazi politiei din Scotia dupa ce autoritatile scotiene au primit o cerere din partea Spaniei pentru extradarea ei, scrie Irish Independent, potrivit news.ro.Daca Ponsati va fi extradata, ea se va intoarce in Spania, fiind pusa…

- Povești sfașietoare ies la iveala dupa tragedia care a cauzat zeci de morți in Kemerovo, Rusia. Presa rusa relateaza despre cazul lui Serghei, un copil de 11 ani, aflat in coma, la spital, dupa ce a fost filmat cazand de la etajul patru al mall-ului devastat de incendiu, duminica in Kemerovo.…

- GERMANIA - SPANIA LIVE meci amical. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Mannschaft va avea intalnirea cu Spania, vineri, la Dusseldorf, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe aplicație. Fundasul Sergio Ramos va disputa meciul cu nr. 150 in tricoul Spaniei, cu prilejul…

- Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, a obtinut 64 de voturi pentru si 65 impotriva, iar blocajul politic din Catalonia se prelungeste. Au existat patru abtineri din partea formatiunii de extrema stanga CUP.In conformitate cu regulamentul Parlamentului, o a doua runda de…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby, Alin Petrache, a declarat, intr-un interviu pentru agentia EFE, ca nationala Spaniei s-a comportat grosolan cu arbitrul roman dupa ce a pierdut meciul cu Belgia si nu are nivelul pentru a ajunge la Cupa Mondiala si a concura cu echipele cele mai bune de pe…

- Convocat in premiera la echipa nationala, Alex Mitrita a dat curs unui Q&A propus de ProSport, in care a vorbit despre preferintele sale in materie de fotbal si nu numai. Ai jucat deja in Serie A. E campionatul tau favorit sau ai alte preferinte? Serie A pot sa spun ca este un campionat…

- Echipa nationala de rugby a României a pierdut în Georgia, cu 16-25 (6-10), dar a obtinut totuși calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, dupa victoria neașteptata obtinuta de Belgia în fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), partida

- Parlamentul Catalonei organizeaza o dezbatere și voteaza, joi, un nou candidat la funcția de premier al regiunii, dupa ce liderul catalan Jordi Sanchez a renunțat la candidatura pentru ca se afla in arest. Roger Torrent, președintele Parlamentului de la Barcelona a anunțat, miercuri seara, ca Jordi…

- Naționala de rugby a Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii au facut scandal dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman, Vlad Iordachescu. Marca dezvaluie azi ca Federația Europeana de Rugby va anazlia vineri arbitrajul…

- Santiago Santos, selectionerul echipei de rugby a Spaniei, a acuzat arbitrajul "tendentios" al romanului Vlad Iordachescu, in cursul meciului pierdut surprinzator de iberici duminica, la Bruxelles (10-18), informeaza presa spaniola. "Astazi nu a pierdut Spania, astazi a pierdut rugby-ul",…

- Marea surpriza din Rugby Europe Championship, victoria Belgiei in fata Spaniei, cu 18-10, care ii trimite pe "stejari" direct la Cupa Mondiala din Japonia, l-a avut ca "autor", considera ibericii, pe arbitrul Vlad Iordachescu.

- Titlul se joaca la Cluj-Napoca in aceasta etapa in Liga 1, in play-off, unde CFR Cluj primeste vizita celor de la FCSB. Ultimele 3 jocuri directe disputate la Cluj s-au incheiat la egalitate: 1-1, 0-0 si 1-1. Aceste sunt considerate a fi scorurile cele mai probabile si pentru actualul meci. Pentru…

- S-au auzit focuri de arma, miercuri dupa-amiaza, in sectorul 2 din București. Doi tineri urmeaza sa fie audiați.Incidentul a pornit de la o șicanare intre doi soferi, in sectorul 2 din Capitala, in jurul orei 16:00.

- Sute de mii de spanioli cer expulzarea asasinei micuțului Gabriel Cruz, in cazul care a ingrozit Spania. Pe platforma Change.org au fost inregistrate mai multe petiții pentru a o expulza din Spania pe Ana Julia, cea care l-ar fi asasinat in Almeria pe Gabriel Cruz, un copil in varsta de 8 ani, al carui…

- Maistrul se afla in sala de clasa, iar la un moment dat unul dintre elevi a lovit puternic o pila de un banc. Aceasta a ricosat si l-a lovit pe elevul de 17 ani in cap. Maistrul a sunat la 112, iar la fata locului a sosit imediat un echipaj medical. Baiatul a fost transportat de urgenta la…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Ninsorile care s-au abatut asupra Spaniei au redus la jumatate traficul aerian. Provinciile din nordul Spaniei sunt cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada a provocat aglomerații pe centura.

- Dupa primele trei episoade publicate in exclusivitate de Evenimentul Zilei, in cadrul serialului „Incognito in lumea drogurilor”, continuam astazi cu un episod care vizeaza activitatea drogaților romani in Spania: furturi, violențe, batai, tentative de sinucidere și carcera grea. O singura miza. Letala:…

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat ca ''stejarii'' isi vor juca in continuare sansele pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2019, in ciuda esecului neasteptat suferit in fata Spaniei. "Vom juca in continuare pentru calificarea…

- Intalnirea dintre echipele de tenis ale Spaniei si Germaniei, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Davis, va avea loc pe zgura, la Valencia. Spania a ales sa joace impotriva Germaniei pe zgura in acest sfert de finala programat intre 6 si 8 aprilie. Meciurile se vor disputa pe…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid, tricolorii pastrand doar sanse teoretice de a se mai califica la Cupa Mondiala din 2019 din…

- Scene socante intr-un microbuz din judetul Neamt. O femeie imbracata in calugarita, nemultumita se pare de conditiile de transport, s-a razbunat pe o fetita de 12 ani pe care a lovit-o. Si nu doar atat. S-a certat si cu ceilalti calatori acuzandu-i ca sunt betivi si grasi.

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. Intr-o declaratie de presa, Nava a recunoscut importanta…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- Un comitet al ONU a cerut Spaniei sa interzica prezenta copiilor la coride sau participarea la scolile de lupte cu tauri, precizand ca ei trebuie sa fie protejati de "efectele negative” ale acestei practici, scrie The Guardian.

- Activitatile vizeaza istoria vechiului oras Santiago de Compostela, aflat pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, aceasta fiind resedinta comunitatii autonome Galicia, din nord-vestul Spaniei. Reperele sale cele mai importante vor fi prezentate intr-un scurt material, de catre voluntarul Bibliotecii…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut duminica separatistilor catalani sa desemneze la conducerea provinciei un candidat care respecta legea, inlocuindu-l pe Carles Puigdemont, instalat in Belgia si aflat sub incidenta unui mandat de arestare emis de catre Spania, informeaza AFP.…

- De-a dreptul fascinant! Saptamana viitoare, o țara va preda aceasta insula unui alt stat, urmand ca, dupa doar șase luni, teritoriul sa-i fie returnat. Mai precis, Franța va preda peste 3.000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa, in doar sase…

- Zi de mare sarbatoare in Spania. Azi, Regele Felipe al VI-lea a implinit frumoasa varsta de 50 de ani și, așa cum se cuvine, a patrecut alaturi de familie. Daca toți ar fi crezut ca regele va fi cel spre care toata lumea iși va indrepta atenția, ei bine, altul a fost punctul de interes. Nici macar Regina…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a sarbatorit marti implinirea varstei de 50 de ani si a premiat-o pe fiica lui in varsta de 12 ani, Leonor, mostenitoarea tronului, careia i-a inmanat cea mai prestigioasa decoratie regala, Colanul Ordinului Lana de Aur, informeaza AFP. Un purtator de…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins duminica, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14).Spania a cucerit prima medalie de aur europeana, dupa alte patru finale disputate, in timp ce Suedia aduna si ea cinci…

- Guvernul spaniol l-a declarat 'persona non grata' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP.'Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala si din aceasta cauza a decis…

- Suedia și Spania vor juca duminica, ora 21:30, in direct la TVR, pentru aurul continental. Suedia poate caștiga a 5-a coroana, iar Spania incearca, tot a 5-a oara, sa caștige ultimul act. Franța și Danemarca porneau favorite in semifinale, in fața Spaniei, respectiv Suediei, dar outsiderele au rasturnat…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Cristi Ganea, fundașul de 25 de ani al Viitorului, va juca din vara la Athletic Bilbao, spaniolii urmand sa-i dea 600.000 de euro pe sezon. Astfel, Ganea revine in Spania. El și-a inceput cariera de fotbalist in Țara Bascilor, acolo unde locuiesc parinții lui, și a mai jucat pentru echipa a 2-a a celor…

- Incident socant in centrul orasului Iasi. Azi, la pranz, o fata de 15 ani a fost la un pas sa fie sfasiata de doi caini scapati dintr o curte! Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt de-a dreptul șocante!

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca aproape tot weekend-ul in autovehicule, scrie presa spaniola, citand serviciile de...

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo, transmite AGERPRES . Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo. Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val urias. Un schior in varsta de 21 de ani a decedat in Alpii Francezi, fiind lovit de un copac doborat de vant. Pentru prima data, autoritatile olandeze au inchis toate cele cinci bariere maritime majore. Pe…