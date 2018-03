Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Blue Air a anuntat ca echipajul unui avion care circula pe ruta Birmingham-Bucuresti a fost nevoit sa imobilizeze un pasager, din cauza unui incident la bordul aeronavei. Pasagerul bulgar ar fi incercat sa intre in cabina piloților, forțand ușa și intreband șefa de cabina care este…

- Un incident șocant a avut loc astazi in fața Primariei Capitalei. Un barbat a amenințat ca se va sinucide, dupa ce s-a plans ca cei din cadrul primariei nu i-au ascultat problemele. Acesta avea asupra sa un cuțit, potrivit Antena3. In cele din urma, barbatul a fost imobilizat de polițiști și dus…

- Insemnari pe marginea unui vernisaj, de Grigore Arbore Cu opera de scriitor a maestrului Alecu Ivan Ghilia am o lunga familiaritate. Am avut primele contacte cu cartile sale la mijlocul anilor ’60, cand faceam eu insumi primii pasi in viata literara. Romanul Cuscri (ESPLA, 1958), care l-a impus in…

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas - Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti.

- Vestul țarii este din nou legat, aerian, de centrul și nordul Romaniei. La o luna dupa ce compania Blue Air a renunțat sa mai opereze curse din Timișoara spre Cluj sau Iași, zborurile pe aceste rute sunt reluate, de aceasta data de compania naționala Tarom.

- Traficul pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluat luni dimineata, dupa ce drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza, intre Bucuresti si Fetesti, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata. Din cauza conditiilor meteo, pe mai multe drumuri din tara circulatia se desfasoara cu dificultate…

- Incident socant in zona Lujerului. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a luat la intrebari un pensionar care venea de la pescuit și i-a interzis sa urce in autobuzul aglomerat cu sculele de pescuit pe care le avea. Cei doi au inceput sa se injure și apoi sa se imbranceasca. Pescarul…

- „Atunci cand Marian Vanghelie mi-a spus acest lucru in primavara 2012-2013, m-a surprins. Ulterior nu m-a mai surprins pentru ca am pațit ceea ce am parțit. Aceasta lista a existat pentru ca și doamna Pippidi intr-o emisiune TV acum ceva timp confirma ca și ONG-urile și societatea civila au o listp…

- Incident scandalos in apropiere de Bucuresti. Un taximetrist este acuzat ca a batut cu pumnii si picioarele o tanara de 24 de ani, pe care a si sechestrat-o. S-ar fi enervat dupa ce clienta i-a atras atentia ca a ales intentionat un traseu mai lung. Femeia a fost salvata din mainile agresorului…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Republica Elena, a facut un apel la sprijinul Romaniei pentru a interveni pe langa autoritatile turce pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie, potrivit Agerpres. Oficialul grec, aflat in vizita la Bucuresti, a avut…

- Vremea rea a perturbat traficul aerian pe Aeroportul din Chisinau si a dat peste cap graficul mai multor curse. Din cauza cetii dense, de dimineata cursa din Istanbul spre Chisinau a fost anulata, iar cele spre Bucuresti si Moscova au fost amanate cu o ora. "La 09.

- UPDATE! Pentru zborul Bacau – Liverpool, Blue Air a decis sa trimita o aeronava de la București, ca sa preia pasagerii, avand in vedere ca ceața s-a ridicat. Plecarea este programata dupa ora 13.00, de pe AIGE Bacau. Ceața da batai de cap... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Un infractor din Cartierul Ferentari a fost prins dupa ce un politist a tras mai multe focuri de arma in masina in care se afla. Tanarul de 27 de ani a fost urmarit pe strazile Sectorului 5, a avariat o masina de politie si a fost capturat abia dupa interventia mai multor echipaje de politisti si jandarmi.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunța ca circulatia pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea, pe 22 de drumuri nationale si pe 54 de drumuri judetene este inchisa din cauza vremii nefavorabile. Mai mult, zeci de trenuri si curse aeriene au fost...

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 08:00 la nivelul tarii exista urmatoarele tronsoane de drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 - A2 Bucuresti - Constanta; - A4 Ovidiu - Agigea; Drumuri national…

- Incident șocant, vineri seara, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Municipal din Timișoara. Un barbat a inceput sa amenințe cu un cuțit pacienții și nu s-a potolit pana nu a fost imobilizat de un subofițer al ISU Timiș.

- Ryanair a anunțat ca iși va inchide baza de la Timișoara incepand cu data de 25 martie. Cele doua rute, spre Milano și București vor continua sa fie operate in continuare. Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anunțat ca incepand cu data de 25 martie iși va inchide baza de la Timișoara.…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- De saptamana aceasta compania Blue Air nu mai opereaza zborurile pe care le avea din Timișoara catre Cluj-Napoca și Iași, acestea fiind anulate din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”, dupa cum a anuntat compania.

- O nava militara britanica si o nava militara rusa au trecut marti la o distanta mica una de cealalta in Marea Neagra, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor. Conform presei din Marea Britanie, cele doua ambarcatiuni au fost la un pas de coliziune.

- Blue Air va avea curse spre Palma de Mallorca. Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua spre una dintre cele mai dorite destinații de vara pentru romani. De pe 16 iunie, pasagerii vor putea decola spre Palma de Mallorca de pe Aeroportul Internațional Otopeni. Zborurile se vor desfașura…

- Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat sambata seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.ro pe retelele sociale.…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, va lansa din 16 iunie un nou zbor, de pe Aeroportul International Otopeni spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca.

- „Reprezentanții Consiliului Județean Arad au acum o șansa unica sa aduca pe aeroport curse regulate, dupa retragere celor de la Blue Air de pe Timișoara. In urma neințelegerilor dintre Blue Air și Aeroportul „Traian Vuia“, practic, Moldova nu mai are legatura spre vestul țarii, ceea ce reprezinta…

- Compania CFR este la un pas sa renunțe la o serie de curse de calatori, in mare parte fiind vorba despre cele nerentabile, așa cum susțin oficialii companiei. Pe langa trenuri importante care circula in vestul, nordul, estul și sudul țarii, sunt in calcule și curse deosebit de importante pentru salajeni,…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- „Am luat decizia sa nu imi depun candidatura pentru un nou mandat la Ministerul Sanatații. Voi susține necondiționat urmatoarea persoana pe care PSD o va desemna pentru a ocupa acest portofoliu”, a transmis Florian Bodog pe pagina personala de Facebook. Ministrul Bodog a salvat viața…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a avut parte de un eveniment mai putin asteptat in aeronava cu care se deplasa de la Oradea la Bucuresti. Un pasager si-a pierdut constienta si nu respira, iar ministrul a intervenit si l-a salvat de la moarte. “Un pasager din spatele meu a devenit cianotic si a inceput…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- József Váradi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor în sindicate nu este foarte eficienta, dând exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci când lucrurile nu merg bine într-o companie,…

- Peste 150 de persoane care urmau sa calatoreasca de la Timisoara la Bucuresti, vineri dimineata, au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Traian Vuia” pentru aproximativ doua ore.

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care, potrivit pasagerilor, a pierdut brusc altitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat la Palermo.

- Incident incredibil in Spania. Un pasager nervos ca avionul sau a avut intarziere a decis sa coboare folosind una dintre iesirile de urgenta de deasupra aripilor.Cursa low-cost a decolat de pe aeroportul din Lodra cu intarziere de o ora.