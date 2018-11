Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile militare s-au amplificat în ultimii ani în regiunea Marii Negre din cauza activitatilor Statelor Unite si Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat vineri Ministerul rus de Externe, citat de Mediafax.

- China si-a exprimat vineri "profunda indignare' dupa sanctiunile impuse de SUA pentru achizitionarea de catre Beijing a unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, relateaza AFP preluata de Agerpres. Washingtonul a anuntat joi ca a sanctionat pentru prima data o entitate straina…

- Washingtonul impartașește ingrijorarea Moscovei cu privire la activitatea terorista in regiunea Idlib din Siria, dar indeamna Rusia sa nu creeze acolo o criza umanitara, a declarat șeful Departamentului de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, intr-un comunicat postat pe site-ul Departamentului. „Am…

- Rusia acuza Marea Britanie ca a interceptat mai multe avioane militare ruse deasupra Marii Negre intr-o maniera periculoasa cu scopul provocarii Moscovei, a transmis Ambasada Rusiei la Londra, dupa ce aviatia britanica a anuntat ca saptamana trecuta au avut loc doua astfel de incidente.

- Rusia este nevoita sa reacționeze la extinderea infrastructurii militare a NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in țari vecine, a spus, miercuri, președintele Rusiei, Vladimir Putin. Putin s-a intalnit, miercuri, in stațiunea Soci, cu președintele Finlandei, Sauli Niisisto. In cursul…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Maria Zakharova, ministrul rus de Externe, a declarat joi ca autoritatile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sanctiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.