- Potrivit Politiei Brasov, fetita de 10 ani se afla cu familia la un centru de relaxare din municipiu si a fost victima unui accident in timp ce facea o saritura de la trambulina de trei metri. In urma accidentului, fetitei i-au fost amputate doua degete de la o mana. "Politistii Sectiei…

- Un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa a fost deschis la Brasov, dupa ce o fetita de 10 ani si-a amputat doua degete la un complex acvatic, in timp ce sarea de la o trambulina de trei metri.

- Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov, care si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, i-a șocat pe vecinii lui. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele celor dragi. El susține ca a așteptat ca familia lui sa adoarma, apoi i-a atacat pe […]…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…

- Pompierii militari au intervenit, luni, pentru stingerea unui incendiu declansat la o garsoniera situata la primul etaj al unui bloc cu cinci nivele de pe strada Brazilor, din cartierul brasovean Noua. ''In total sunt sase victime, intre care si un bebelus de aproximativ trei luni, care au…

- Dan Grigorescu, un cunoscut chirurg plastician din Brasov, a postat pe Facebook un caz revoltator al unei femei care a suferit un accident de munca grav, pierzandu-si cinci degete si palma dreapta. Și, ironia sorții, dupa ce chirurgii plasticieni au facut tot ce au putut pentru a-i reface degetele,…

- Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- Incident de-a dreptul șocant, azi-dimineața, la o școala din municipiul Buzau. Un copil in varsta de numai șapte ani s-a prezentat la ore cu vanatai pe fața și pe corp, in urma unei batai crunte administrate acasa de concubina tatalui. Cadrele didactice s-au speriat și au chemat salvarea, care l-a transportat…

- Politistii din Brasov au oprit in trafic, un barbat in varsta de 44 de ani, din localitatae Harman, care conducea un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. De ce pun politistii mana pe masina cand va opresc in trafic. MOTIVUL este ULUITOR…

- Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afaceri imobiliare. Dupa ce a cumparat hoteluri la Brasov si a construit blocuri la Mamaia, Simona Halep vrea sa-si construiasca un hotel si in centrul Constantei. Sportiva va inchide cafeneaua, iar in locul ei va fi construit un hotel de tip…

- Caz incredibil in Brașov. Misiune inedita pentru polițiștii din județul Brașov! Totul a inceput dupa ce un barbat a fost tras pe dreapta pentru verificari din cauza numerelor de la mașina. In clipa in care individul le-a inmanat buletinul, dar și actele mașinii, oamenii legii au aflat informații pe…

- Chiar din timpul sarcinii cu Tudor, Raluca Arvat declara ca mai vrea un copil, insa ca va trebui sa aștepte cel puțin doi ani pentru a face din nou cezariana. Acum, la 3 ani de la nașterea fiului sau, prezentatoarea TV se gandește serios sa mareasca familia. Raluca Arvat a lasat știrile sportive și…

- Sapte adulti si un copil au fost surprinsi, miercuri seara, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, pentru salavarea lor intervenind contracronometru pompierii din cadrul ISU Brasov.

- Incident revoltator la o scoala, invatatorul suparat ca un elev de clasa I se „bataie” in timpul repetitiei pentru serbarea de 8 Martie a insfacat un lemn si i-a aplicat o corectie severa in zona feselor si a mainilor.

- Un barbat de 26 ani, din Republica Moldova, care a condus duminica seara un autoturism pe str. Calea Bucuresti, dinspre Bulevardul Sarurn spre str. Uranus, se pare ca nu a pastrat distanta regulamentara in mers fata de autoturismul care circula regulamentar in fata sa si a intrat in coliziune cu acesta.…

- O femeie din Brașov, care in urma cu mai bine de doua decenii a dat naștere unui copil la maternitatea din Pitești, a aflat dupa 26 de ani ca i s-a furat bebelușul. Povestea femeii, acum in varsta de 45 de ani, a inceput in anul 1992, pe cand era o tanara de doar 19 ani. A nascut, noteaza argesplus.ro…

- Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Focsani, copilul de 5 ani a fost adus miercuri seara, cu o ambulanta solicitata de parinti. In urma investigatiilor, medicii au stabilit ca baiatul are encefalopatie hipoxica prin inec. Medicii spun ca baietelul nu avea apa in plamani, insa pentru ca a…

- Incident grav în cel mai mare parc de distracții acvatic din România! Un copil în vârsta de opt ani și-a pierdut dinții dupa ce s-a lovit de marginea toboganului pe care se dadea.

- ANPC a dispus, astazi, oprirea temporara a unui tobogan, la complexul Therme, in urma unui accident in care un copi,l de 8 ani, și-a pierdut doi dinți. Reprezentanții Therme sunt așteptați, maine, la sediul Comisariatului București, cu documentația tehnica angrenajului.

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre ratarea transferului lui Mario Felgueiras, de la Pacos. Portarul trecut pe la Brașov și CFR Cluj a fost foarte aproape de revenireai n Romania. "Mario a confirmat ca a existat interes. Faptul ca nu am reușit sa-l aducem e de domeniul…

- Un studiu stiintific american publicat in luna ianuarie descrie cum o femeie transgender din Statele Unite a reusit sa alapteze un copil adoptat, dupa un tratament cu hormoni care i-a provocat lactatie, informeaza Agerpres.

- Incident șocant in județul Brașov, unde o adolescenta din Rașnov și-a ucis bebelușul abia nascut. Fara asistența medicala, fata a nascut singura acasa și a bagat bebelușul intr-o punga in care s-a sufocat. Tanara de 16 ani este acuzata de omor, scrie libertatea.ro.

- Observatorul Roman de Sanatate a facut public un raport din care reiese ca 25% dintre pacienti sunt foarte nemultumiti de conditiile din spitale, 5.000 au spus ca li s-au pretins atentii din partea medicilor, iar peste o cincime au declarat ca si-au cumparat singuri medicamente in spital. Potrivit raportului,…

- Peste o cincime dintre pacientii internati la spitalele de stat din Romania sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, iar tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere singuri medicamente sau alte materiale sanitare in perioada internarii, arata un studiu al Observatorului Roman…

- Un barbat de 34 de ani din Naberejnie Celnai, un oras din republica rusa Tatarstan, a fost pus sub acuzare pentru tentativa de omor in urma unui eveniment care i-a socat pe localnici.Potrivit lifenews.

- Gripa a mai facut doua victime: Numarul deceselor a ajuns la 10. Ce spun medicii Alte doua persoane bolnave de gripa au murit, in cursul acestei saptamani, numarul deceselor cauzate de virusul gripal de la inceputul sezonului 2017-2018 ajungand la 10, potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii.…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii din Cluj-Napoca aduce la cunoștința parinților faptul ca, în aceasta perioada, numarul copiilor ce ajung sa fie consultați în regim de urgența este din ce în ce mai mare. Astfel, doar în zilele de 3 și 4 februarie 2018, un…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Devis Mangia, antrenorul celor de la CS U Craiova, e mulțumit de prestația jucatorilor sai din egalul, 2-2, contra lui Dinamo și acuza fanii care au aruncat petarde in teren. ...despre jocul de astazi: "Am facut un meci foarte bun. Au fost una, doua greșeli. Nu am inchis jocul cand am avut. Am riscat…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei persoane aflate pe o culme de rufe la nivelul etajului 1.Potrivit ISU Delta victima a fost predata echipajului de ambulanta."Nu cunoastem motivul pentru care…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite joi seara intr un accident produs intr o intersectie din municipiul Brasov, in zona Patria, pe o artera intens circulata din centrul orasului, potrivit Agerpres.Persoanele adulte au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- O femeie de 42 de ani din Dagestan, in sud-vestul Rusiei, a adus pe lume, pe cale naturala, o fetița uriasa care a cantarit 6,3 kilograme la naștere. Acest copil este considerat de catre medici, un copil - gigant - cantarind mult mai mult in conformitate cu standardele medicale.

- Cazul mamei si fiicei gasite moarte in casa, in Brasov, dupa doi ani de la deces ia o intorsatura neasteptata. Cu toate ca un vecin a sunat la 112, cadavrele ar fi fost descoperite de doi hoti, informeaza romaniatv.net. A

- Incident dramatic pentru o femeie, de 59 de ani, din Resita, care a a fost pur si simplu sfartecata de un caine. Tragica intamplare a avut loc in localitatea Sadova Veche, unde victima se afla in vizita la fiica sa.

- Sanatatea se va afla, in anul abia inceput, in fruntea prioritaților Consiliului Județean Timiș. Se urmarește, in primul rand, obținerea de fonduri europene nerambursabile pentru imbunatațirea infrastructurii din domeniului sanitar, fiind deja depus proiectul de construire a unei maternitați noi, prin…

- Zeci de oameni nevoiasi se perinda in fiecare zi in fata vilei lui Gigi Becali, deja celebrul „palat” de pe Aleea Alexandru. In ultimele doua luni latifundiarul a facut acte de caritate pe banda rulanta, acesta fiind cuprins de sentimentul unic al Sarbatorilor. In urma cu doar cateva zile ati vazut,…

- Un copil de 2 ani din Mitocu Dragomirnei a murit in Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Suceava. Purtatorul de cuvint al Spitalului, medicul Mihai Ardeleanu, a confirmat informatia, spunind ca exista suspiciuni ca decesul ar fi putut fi cauzat de rujeola. El a adaugat ca s-au prelevat probe care…

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza. Citeste si Incredibil. Ajutoare sociale ridicate cu masini de lux la Craiova - 300 lei pentru familia cu un copil - 600…