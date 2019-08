Stiri pe aceeasi tema

- Politia din comitatul Highlands, aflat la nord-vest de Miami, a asigurat intr-un comunicat ca isi va aminti mult timp de interventia sa de duminica seara, dupa un apel primit la numarul de urgenta 911.Cand politia a batut la usa lui Gary Van Ryswyk, de 74 de ani, acesta le-a spus oamenilor…

- Tatal lui Adrian Lipan, tanarul care și-a dat foc in mașina lui, in Medgidia, dupa ce a publicat un mesaj de adio pe Facebook, in care a facut referire la parintele lui, a scris un mesaj incredibil pe internet, dupa incident, atragandu-și un val de critici.

- Ancheta crimei din Sussex, in care suspectul principal este un roman din Dej, arata ca omul a fost prins dupa ce fosta nevasta l-a turnat la politie, potrivit stirileprotv.ro.Suparata ca barbatul a lasat-o singura cu doi copii mici in Anglia, femeia a aflat despre crima din destainuirile sotului…

- A dat norocul peste Ovidiu, un roman care livreaza pizza de ani buni in Anglia. Ziua a inceput ca una obisnuita, insa nu se astepta ca baietii ce-i vor deschide usa sa-l emotioneze pana la lacrimi.

- Marius Trifan, un roman de 29 de ani din Fenham, localitate situata la periferia orasului Newcastle a fost condamnat la 4 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a fost gasit vinovat pentru molestarea a 11 femei.

- Romanul Leonard Valter Tudor, in varsta de 20 de ani, a plecat la munca in Marea Britanie. El a prestat o „munca” necinstita, furtul, ajungand imediat la pușcarie. Leonard Valter Tudor a ajuns vineri in Marea Britanie. Sambata a furat, impreuna cu alt roman, dintr-un magazin TK Maxx, din Nottingham.…