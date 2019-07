Stiri pe aceeasi tema

- Un accident infiorator a avut loc, vineri, pe drumul național 1C, intre localitațile Turulung și Dragușeni din județul Satu Mare. Un barbat a murit și un altul e grav ranit, dupa ce o autoutilitara de intreținut acostamentul drumurilor și un autocamion s-au ciocnit violent. Din primele informații, șoferul…

- Un echipaj medical care incerca sa transporte la spital o femeie batuta de sot a fost atacat cu un topor de barbat. La intamplare au asistat si politistii, care venisera sa discute cu atacatorul despre cele intamplate.

- Un accident grav a avut loc miercuri dupa-amiaza, in estul Capitalei. Doua mașini s-au ciocnit, in parcarea unui mall, dupa ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat și a lovit un pieton care se afla pe trecere a ajuns in stare grava la spital,…

- Poliția Timiș apeleaza la ajutorul populației, pentru gasirea unui barbat, in varsta de 33 ani (se numește IONEL BOLDEA- zis Negruțu ), care in aceasta dimineața a ucis in localitatea Faget, un barbat care facea sport intr-un parc, iar pe soția acestuia a ranit-o grav, fiind transportata cu elicopterul…

- Politistii din judetele Timis si Arad au instituit, miercuri, filtre pe drumurile din cele doua judete, pentru a cauta un barbat care ar fi atacat cu cutitul un cuplu, barbatul fiind injunghiat mortal, iar ulterior a atacat alte patru persoane.

- Un barbat a ranit un altul cu un pistol cu bile de cauciuc, sambata seara, pe o strada din Bucuresti, agresorul fiind imobilizat de un trecator. Politistii au fost chemati prin apel 112, iar in prezent fac cercetari.

- Un membru din echipa de filmare a noului episod din franciza 'James Bond' a fost ranit usor marti, in timpul filmarii unei explozii controlate, potrivit unui anunt publicat pe contul oficial de Twitter al filmelor cu celebrul agent 007, informeaza AFP.

- Un barbat, de 52 ani, din comuna galateana Liesti, care se manifesta violent pe strada, a fost ranit prin impuscare, joi, cu un proiectil de cauciuc, in timpul operatiunii de imobilizare efectuata de politisti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Gabriela Costin.…