Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Daniel Craig va fi operat la glezna, dupa ce s-a accidentat in timpul filmarilor pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza "James Bond", insa acest incident nu va modifica calendarul productiei, informeaza AFP. Starul britanic s-a ranit in Jamaica, in timp ce filma a cincea pelicula…

- Actorul britanic Daniel Craig va fi operat la glezna, dupa ce s-a accidentat in timpul filmarilor pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza 'James Bond', insa acest incident nu va modifica calendarul productiei, informeaza AFP.

- Actorul Daniel Craig va fi operat la o glezna dupa ce s-a accidentat in timpul filmarilor pentru cel de-al 25-lea lungmetraj din franciza „James Bond”, potrivit news.ro.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, reprezentanti ai francizei au anuntat: „Daniel Craig va fi supus unei interventii minore…

- Pe imagini, Arnold Schwarzenegger, in varsta de 71 de ani, este filmat vorbind cu fanii in timpul unui concurs la evenimentul "Arnold Classic Africa", din Johannesburg, in momentul in care un barbat in loveste in spate, din saritura, cu ambele picioare. Ulterior, fostul guvernator si-a asigurat fanii,…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, a fost lovit cu picioarele în spate de catre un barbat în timpul unui concurs la care participa în Africa de Sud, actorul postând imaginile pe rețelele de socializare, transmite Mediafax. Pe imagini, Arnold Schwarzenegger,…

- Un avion danez de lupta F16 a lovit o pasare vineri deasupra insulei Bornholm, pilotul fiind nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul de pe insula din Marea Baltica, a anuntat pe Twitter armata daneza, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citeste si: Droguri pe o nava a Marinei in Muntenegru:…

- Intr-o postare pe Twitter, Trump a declarat ca platoul este „de o importanta strategica si de securitate pentru statul Israel si stabilitatea regionala". Israelul controleaza de facto Inaltimile Golan din 1981, insa alte guverne nu au recunoscut suveranitatea israeliana. Siria a cautat constant sa isi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca 'este timpul' ca SUA sa recunoasca suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, teritoriu ocupat si anexat de acesta de la Siria in urma Razboiului de Sase Zile din 1967, transmit Reuters, AFP si dpa. 'Dupa 52 de ani,…