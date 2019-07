Stiri pe aceeasi tema

- Incident maritim in Marea Neagra. Ucraina a sechestrat un petroiler rus in apropiere de stramtoarea Kerci.Autoritațile ucrainene spun ca au luat aceasta decizie pentru ca nava ar fi cea care ar fi blocat navele militare ucrainiene sechestrate in luna noiembrie 2018 de ruși.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut petrolierul rusesc Neyma, care ar fi participat in conflictul din stramtoarea Kerci, din noiembrie 2018, cand 3 nave militare ucrainene au fost atacate si capturate de marina rusa, potriivt anuntului SBU pe pagina sa de Facebook. Petrolierul Neyma,…

- Trimisul special al RFI la Nieuwegein (Olanda) informeaza ca patru suspecți vor face obiectul unui proces sub acuzația de homicid in Olanda, pentru pretinsa participare la distrugerea, in iulie 2014, a zborului MH17 al companiei Malaysia Airline deasupra estului Ucrainei. Așa cum se știe, catastrofa…

- Kievul va incerca sa obțina pentru stramtoarea Kerci statutul de ape internaționale, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, Elena Zerkal, intr-un interviu pentru „Radio NV”, preluat de Pagina de Rusia.

- Kremlinul a respins luni decizia adoptata sambata de Tribunalul maritim international cu sediul la Hamburg, care a somat Rusia sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni pe care ii detine dupa capturarea lor impreuna cu trei nave militare ale Ucrainei la 25 noiembrie anul trecut, in urma incidentului…

- Decizia Rusiei de a nu participa la procesul Tribunalului Internațional al Organizației Națiunilor Unite pentru Dreptul Marii, in cazul atacului asupra navelor și marinarilor ucraineni din regiunea stramtorii Kerci, a fost neașteptata pentru Ucraina, a declarat adjunctul ministrului de externe al Ucrainei,…