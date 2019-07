Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa sa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut la intrarea in stramtoarea Kerci (care face legatura dintre…

- Serviciul de securitate al Ucrainei - SBU a anuntat joi ca, impreuna cu Parchetul militar, a retinut in portul ucrainean Izmail de la Marea Neagra un petrolier rusesc pentru presupusa implicare intr-un incident petrecut in noiembrie trecut, la intrarea in stramtoarea Kerci,

- Ucraina a anunțat joi ca a sechestrat un petrolier rusesc, Neyma, intr-unul dintre porturile sale de la Marea Neagra, sub acuzația ca a fost implicat in incidentul naval de la sfarșitul anului 2018, scrie AFP.

- Toti cei 23 de membri de echipaj ai petrolierului sub pavilion britanic Stena Impero, sechestrat vineri de Iran, sunt in siguranta si in stare de sanatate buna, au asigurat duminica autoritatile portuare din provincia Hormozgan, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Directorul Organizatiei maritime…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca, din respect fata de poporul georgian si pentru mentinerea relatiilor bilaterale, Rusia nu ar trebui sa impuna noi sanctiuni impotriva Georgiei, declaratie prin care s-a disociat de rezolutia adoptata de Duma de Stat privind inasprirea sanctiunilor…

- Rusia a inceput vineri sa distribuie pasapoarte rusesti dupa o procedura simplificata locuitorilor din Donbas, regiune din estul Ucrainei, o masura anuntata in aprilie de catre presedintele rus Vladimir Putin, ceea ce a tensionat si mai mult relatiile dintre cele doua tari, relateaza EFE si RBC.ru.…