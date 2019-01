Stiri pe aceeasi tema

- Imediat a fost declansat Planul Rosu si mobilizate toate institutiile implicate in gestionarea situatiei de urgenta. In tren se aflau 120 de calatori si ... The post Un tren cu 120 de calatori, care circula pe ruta Bucuresti – Arad, a deraiat langa Deva. Trei vagoane au sarit de pe sine appeared first…

- Curtea Constituționala a decis ca președintele este obligat sa semneze remanierea miniștrilor propuși de Guvern, dar in ciuda acestei infrangeri, la primele decrete semnate, președintele pare ca ignora momentan decizia judecatorilor.Citește și: ULTIMA ORA - Viorica Dancila ii raspunde lui…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica, in urma unui accident produs pe DN 2 E85, intre o autoutilitara și un autoturism, in localitatea Haret, din județul Vrancea. Primele informații arata ca șoferul mașinii a adormit la volan.Purtatorul de cuvant al Poliției Vrancea, Paula Enache, a declarat…

- 1 Decembrie a fost adoptata ca Ziua Nationala a Romaniei in anul 1990, fiind promulgata de fostul presedinte Ion Iliescu si publicata ulterior in Monitorul Oficial. Aceasta data marcheaza Unirea Transilvaniei cu Romania si va ramane una dintre cele mai importante pagini ale istoriei si unitatii nationale…

- Locuitorii din Turda vor circula cu autobuze electrice. Primaria a semnat un contract pentru cumpararea a 20 de astfel de vehicule pentru transportul in comun. Primaria Turda a semnat contractul pentru achiziționarea celor 20 de autobuze nepoluante fabricate in Cehia, aceasta fiind prima achiziție…

- La Palatul Victoria din Bucuresti se desfasoara astazi Sedinta Comuna a Guvernului Republicii Moldova si cel al Romaniei. In deschiderea evenimentului, oficialii și-au mulțumit reciproc pentru susținere.

- Bunica lui Ștefan Alexandru este distrusa de durere, dupa moartea nepotului in varsta de 1 an și 10 luni. Femeia a postat pe contul de socializare un mesaj cutremurator in care le-a cerut prietenilor virtuali, discreție și ințelegere in aceasta peroada. Ștefan Alexandru, in varsta de aproape doi ani,…

- Virusul West Nile continua sa faca victime în România. Doua persoane au murit în ultima saptamâna, ajungându-se, în total, la 40 de decese. Cele mai multe persoane sunt din Bucuresti.