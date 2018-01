Stiri pe aceeasi tema

- O fregata britanica a fost trimisa luni sa escorteze nave de razboi rusesti prin Canalul Manecii, a anuntat Ministerul Apararii din Regat, mentionand ca incidentul e cel mai recent semn al unei intensificari a activitatii navale ruse in apropierea apelor britanice in aceasta perioada a sarbatorilor…

- Ministerul rus al Apararii a negat informațiile referitoare la distrugerea a șapte aeronave ale Forțelor Aeriene si Spatiale la baza aeriana din Siria Khmeimim, numind falsa știrea publicata de mass-media despre faptul ca militanții, tragind focuri asupra bazei pe 31 decembrie 2017, au distrus avioanele.…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...) a primit…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra.Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- SUA și-au exercitat dreptul de veto impotriva rezoluției ONU privind Ierusalimul și nu a permis, luni seara, ca aceasta sa fie adoptata in ciuda faptului ca toți ceilalți 14 membri ai Consiliului de Securitate au votat in favoarea ei, scrie CNN. Este prima data in istorie cand Statele Unite iși exercita…

- "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk.Ministerul britanic al Apararii a indicat ca a fost informat cu privire la un incident la o baza aeriana si ca politia se ocupa de caz.Ambasada SUA a refuzat…

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…

- Ministerul rus al Apararii intenționeaza sa uneasca forțele aeriene și de aparare anti-aeriana ale flotei Pacificului, ca parte a unei noi armate care va controla Kamceatka, Ciukotka și Arctica, scrie semioficiosul rusesc „Izvestia”, care citeaza surse militare. Potrivit publicației, formarea noii structuri…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.

- Participarea la așa-numita Cooperare Structurata Permanenta (PESCO) este voluntara pentru cele 28 de state membre ale UE, dar numai Danemarca, Malta și Marea Britanie au ales sa nu ia parte la aceasta inițiativa. Londra a incercat constant sa blocheze cooperarea europeana in domeniul apararii, de…

- MApN a lansat in dezbatere publica un proiect pentru achiziționarea a patru corvete, fabricate și dotate in Romania. Ministerul spune ca achiziția este necesara pentru modernizarea flotei, in contextul importanței strategice a Marii Negre. MApN a depus in dezbatere un proiect pentru achiziționarea a…

- Misiunea armatei ruse in Siria s-a incheiat si teritoriul sirian este 'eliberat in totalitate' de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anuntat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anuntat ministerul…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a felicitat Romania, miercuri, pentru contributia in domeniul apararii si securitatii, spunand ca angajamentul si actiunile tarii noastre peste hotare sunt impresionante. Brummell a mai spus ca Romania este printre putinele tari care respecta…

- Șase bombardiere strategice rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din Rusia au lovit…

- Bombardiere ruse au efectuat vineri noi raiduri aeriene in Siria, vizand pozitii ale retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de agentia RIA Novosti. Sase bombardiere Tupolev Tu-22M3 au atacat pozitii ale organizatiei teroriste Stat Islamic situate pe malul…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Rusia și-a marit semnificativ prezența militara în Arctica, sustine secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu pentru Die Welt. Potrivit șefului NATO, Rusia redeschide bazele militare conservate din vremea URSS, pune la dispoziție noi arme și radare și lanseaza…

- Ministerul argentinian al Apararii a anuntat, duminica, faptul ca au fost detectate semnale prin satelit transmise de la bordul submarinului militar disparut în Oceanul Atlantic, relateaza site-ul BBC News. Oficialii de la Buenos Aires au precizat ca încearca sa stabileasca locatia…

- Aproximativ 3.000 de soldați americani au fost desfașurați suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP. Ministerul american al Apararii evaluase pâna în…

- ''Obiectivul nostru este de a incheia negocierile cu un acord. Și de fapt nu sunt atat de pesimist legat de acest lucru'', a spus Guy Verhofstadt, liderul grupului liberal din Parlamentul European, intr-un interviu publicat joi de cotidianul german Handelsblatt.In urma cu o saptamana, Guy…

- Rusia a obtinut dovezi care confirma ca alianta internationala coordonata de Statele Unite ofera sustinere retelei teroriste Stat Islamic, pentru a o utiliza ca instrument in tentativele de atingere a obiectivelor in Orientul Mijlociu, anunta Ministerul rus al Apararii. „Operatiunea de eliberare a localitatii…

- Administratia Vladimir Putin are dovezi clare ca Statele Unite le ofera sustinere teroristilor din Siria, confirma Viktor Bondarev, presedintele Comisiei pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus. "Rusia are numeroase dovezi ca Statele…

- Statele Unite asigura de fapt acopera unitatile Statului Islamic in Siria si doar se face ca lupta impotriva terorismului in Orientul Mijlociu, a acuzat marti Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.Fortele aeriene americane au incercat sa impiedice atacuri aeriene ruse asupra unor luptatori…

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Uniunea Europeana iși pregatește propria aparare, dar și bugetele necesare pentru securitate. Miniștii de Externe și ai Apararii din 23 de state au semnat un pact de cooperare in domeniile finanțarii, dezvoltarii și desfașurarii forțelor militare.

- "Știm ce faceți. Nu veți reuși", a declarat Theresa May la adresa liderilor ruși in cursul unui dineu organizat de Lordul-primar al City din Londra, centrul istoric și financiar din capitala britanica, potrivit discursului transmis de cabinetul sau. Prim-ministrul a denunțat "anexarea ilegala…

- Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetațenilor comunitari, Departamentul pentru Ieșirea din Uniunea Europeana și Ministerul de Interne au afirmat ca cetațenii UE vor beneficia de o perioada de grație de doi ani in care pot aplica pentru obținerea statutului de rezident post-Brexit.…

- Rusia isi intareste prezenta militara in zona arctica. Ministerul rus al Apararii a anuntat ca bazele militare au fost dotate cu noi aerodromuri, functionale in orice sezon, capabile sa primeasca toate tipurile de avioane.

- Teste de lansare a unor rachete balistice de la sol, din aer si de pe submarine au fost efectuate joi, a anuntat de asemenea Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat. O racheta balistica intercontinentala (ICBM) de tip Topol, care a fost lansata de la cosmodromul Plesetk, in nordul Rusiei, a atins…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este pasionata de foarte mult vreme de cresterea cailor de rasa si de cursele hipice. Acest “hobby” i-a adus Reginei in ultimii 30 de ani, 6,7 milioane de lire sterline. Elisabeta a II-a a primit un ponei Shetland la varsta de patru ani si de atunci a inceput…

- La 25 octombrie este sarbatorita Ziua Armatei Romaniei. Cu aceasta ocazie, este arborat Drapelul național la sediile instituțiilor militare, se ridica Marele Pavoaz la bordul navelor militare maritime și fluviale și sunt organizate ceremonii militare și activitați comemorative in toate garnizoanele…

- Un avion de vanatoare de tip F/A-18 Hornet s-a prabusit marti, la o baza aeriana, in apropiere de Madrid, iar pilotul a murit, a anuntat Ministerul spaniol al Apararii, relateaza The Associated Press, preluata de News.ro.

- Daphne Caruana Galizia a murit, luni, dupa ce masina in care se afla, un Peugeot 108, a fost distrusa de o explozie puternica. Pe blogul sau, Galizia a denuntat mai multe cazuri de coruptie. O jurnalista puternica, ale carei postari atrageau mai multi utilizatori decat toti cititorii…

- Secretarul de stat Mircea Dușa și prim-locțiitorul ministrului Apararii din Georgia, Lela Chikovani, au semnat un memorandum de ințelegere privind asigurarea reciproca a sprijinului națiunii-gazda, document ce va facilita acordarea, in condiții de reciprocitate, a suportului pentru desfașurarea de…