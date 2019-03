Incident în Belfast, în apropiere de un spital Zona in care s-a petrecut incidentul se afla in apropiere de un spital, pe strada Lisburn. Politia a instituit un perimetru de securitate. Echipele de politie au informat ca autoritatile se afla la locul incidentului care este in plina desfasurare. "Nu sunt detalii despre acest incident", a precizat aceeasi sursa, citata de express.co.uk.



Politia a izolat si strada Dunluce aflata in aproierea incidentului.



O oficialitate din Belfast, Declan Boyle, a precizat ca la locul incidentului se afla mai multe echipe de securitate insotite de ofiteri criminalisti. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost solicitati la un club de noapte din centrul orasului, iar acestia au evacuat de urgenta clubul respectiv. Echipele speciale au incercuit zona dupa ce, anterior, in diverse zone s-au auzit explozii. Politia a blocat zona Stortorget in intregime. La locul exploziilor au intervenit…

- Doi minori, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie, au fost prinsi, zilele trecute, oamenii legii. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au identificat, joi, 14 martie a.c., doi minori, ambii de 15 ani, care au atacat in plina strada o femeie de 47 de ani și i-au furat…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Nicolae Iorga din Constanta. Un copil de aproximativ 4 ani a fost lovit de un autoturism.Din primele informatii, copilul este constient.Revenim. ...

- Americanul Steve Campbell a patruns intr-o zona a padurii tropicale din Brazilia care ocupata de Merima, un trib izolat de civilizație. Misionarul a vrut sa creștineze indigenii din Padurea Amazoniana, insa i-a expus pe membrii tribului la boli care le-ar putea fi mortale, au anunțat autoritațile braziliene.…

- Mai multe case au fost afectate de explozie, iar fatada uneia s-a prabusit in strada. Politia spune ca aproximativ 20 de oameni ar fi prinsi sub daramaturi. In plus, mai multe locuinte din imprejurimi au fost evacuate, autoritatile temandu-se ca acestea au devenit instabile dupa deflagratie si ca…

- Poleiul de pe trotuare a facut victime zilele acestea. 56 de oameni au ajuns la spital doar in Capitala, dupa ce au cazut pe gheata. Printre ei se numara si Grigori Candiurin, in varsta de 72 de ani, care s-a ales cu o fractura al doilea an consecutiv.

- Toate cele sapte victime sunt barbati, a precizat pentru AFP sergentul Ronald Harris, de la Politia din Torrance, oras situat la aproape 30 de kilometri sud-est de Los Angeles. Trei au fost declarati morti pe loc si doi raniti au fost spitalizati, a precizat el. Politia a fost informat putin inainte…