Incident în avion. Stewardesă rănită din cauza turbulenţelor Din senin, zborul se transforma in cosmar, la mii de metri deasupra pamantului. Turbulentele violente provoaca un dezastru in aeronava. Sunt atat de puternice, incat o stewardesa si caruciorul cu bauturi se izbesc de plafonul avionului, scrie observator.tv. "Pilotul a alertat agentii de manipulare de la sol, pentru ca pompierii aeroportului sa fie la fata locului atunci cand ateriza avionul", a transmis conducerea Aeroportului din Basel. Avionul, care decolase din Kosovo spre Elvetia, a pierdut brusc altitudine, cu 30 de minute inainte de aterizare. 121 de pasageri erau la bord… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Clipe de groaza au avut loc la bordul unui avion al companiei ALK Airlines, care zbura duminica trecuta din Kosovo in Elveția. In timpul unor turbulențe neobișnuit de puternice, o pasagera a filmat cat de...

- Scene de coșmar in timpul unei curse pe ruta Kosovo-Elveția. Imaginile au fost filmate in timpul unor turbulențe, la bordul unui avion al companiei ALK Airlines. Scenele au fost filmate in timpul unor turbulențe puternice. Din cauza turbulențelor, stewardesa care ducea caruciorul cu mancare și bauturi…

- Turbulențele din timpul unui zbor au aruncat o stewardesa in aer, lovindu-se cu capul de tavanul aeronavei, conform Dailymail. Imaginile din zborul unui avion AKL Airlines, din Prișnița spre Basel, arata cum se ...

