- O fetița in varsta de 13 ani a fost molestata de un pedofil, in județul Argeș. Copilei i-a venit o idee incredibila ca sa scape de el. Cand a auzit tot ce s-a intamplat, mama minorei a sunat la poliție.

- O femeie din Mehedinti a sunat la 112 și a anunțat ca fiul ei nu a ajuns acasa de la școala, dar s-a trezit cu o amenda in urma apelului. Fiul ei i-a povestit ca a intarziat deoarece s-a simțit in pericol.

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa, de la scoala. Rudele se gandesc la ce este mai rau, mai ales in contextul celor intamplate in Caracal. Persoanele care au informatii ce ar putea ajuta la gasirea ei sunt rugate sa anunte…

- Simona Gherghe era acasa, cu mezinul Vlad, cand a primit un telefon care a tulburat-o. Educatoarea Anei a sunat sa anunțe ca fetița plage puternic și nu o poate impaca deloc. Simona Gherghe a apelat-o video pe educatoare și a incercat sa o linișteasca pe cea mica, insa fara prea mare succes. Așa…

- O romanca in varsta de 37 de ani l-a injunghiat pe iubitul ei italian, in varsta de 74 de ani, din cauza geloziei acestuia. Incidentul a avut loc in orașul Foggia, a notat gazetaromanesca.com. Medicii au fost chemați de urgența pe Via San Severo pentru a-l salva pe barbatul injunghiat de iubita lui.…