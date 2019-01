Stiri pe aceeasi tema

- Un accident extrem de grav a avut loc, sambata dimineața, la metrou. Garnitura care gara la capat de linie, a rupt parapetul de protectie, 2 vagoane au sarit de pe sine si sunt suspendate la aproximativ 2 metri inaltime, fata de nivelul terasamentului.Actioneaza Detasamentul Special de Salvatori,…

- In urma cu putin timp, o persoana a fost lovita de metrou, la aproximativ 50 de metri de peron, in galeria subterana a statiei Piata Romana.La fata locului actioneaza Detasamentul Special de Salvatori, Descarcerarea si un echipaj SMURD.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, se asteapta scoaterea de sub tensiune…

- Un tren apartinand unui operator privat a depasit, miercuri seara, parapetul de protectie al unui peron din Gara de Nord, iar in urma incidentului unul dintre vagoane a deraiat cu o osie. Primele informatii arata ca nu exista victime, spun reprezentantii CFR.

- Metrorex si Primaria Sectorului 4 au incheiat un protocol de intentie pentru extinderea Magistralei 2 de metrou in zona Berceni cu o statie, la nivel suprateran. Statia ar putea fi gata in anul 2021, insa autoritatile implicate nu au comunicat...

- Cel mai cunoscut cascador din Romania a reusit o performanta incredibila cu ocazia filmarilor pentru „Mihai Viteazul“, intr-o scena in care il dubla chiar pe regizorul Sergiu Nicolaescu, dar s-a accidentat in momentul in care a fost nevoit sa repete figura, din cauza faptului ca niciunul dintre cei…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a anuntat, vineri, ca saptamana viitoare va semna un contract al studiului de fezabilitate pentru construirea unei noi statii de metrou in Berceni. Porivit edilului, statia ar putea fi gata in 2020 -2021.

