- Accidentul a avut loc, duminica, in apropiere de Zurich. Din cauza condițiilor meteo, autocarul care facea legatura intre Genova, Italia, si Dusseldorf, Germania, a derapat și s-a izbit de un zid. In urma impactului, o persoana a murit și alte 44 au fost ranite. Printre raniți se numara 13 italieni,…

- Incident neobisnuit, in aceasta dimineata, intr-o zona aglomerata din Timisoara. Un autoturism a plonjat de pe podul Michelangelo si s-a oprit pe spatiul verde de langa Canalul Bega. Impactul a fost unul puternic. Martorii spun ca masina a rupt si gardul, si pomii. UPDATE Soferul autoturismului care…

- Un roman in varsta de 36 de ani a fost arestat dupa ce provocat un scandal de proporții la Roma. Tanarul s-a batut cu patru politisti și a injunghiat doi dintre aceștia cu o șurubelnița.

- Un parasutist roman in varsta de 40 de ani si-a pierdut viata in mod tragic, in Muntii Alpi din Italia, in urma unui salt esuat. Cauza nefericitului incident ar fi fost, spun apropiatii, parasuta barbatului, care nu s-a deschis deloc in timpul saltului, facand ca acesta sa se prabuseasca de la o inaltime…

- Sfarșit cumplit pentru un roman in Italia. Barbatul a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul...

- Un roman, in varsta de 50 de ani, a fost gasit fara viața in parcul Villa Ghirlanda Silva din Cinisello Balsamo, in apropiere de Milano. Trupul barbatului, care avea o rana vizibila la un picior, a...

- Un sofer roman a primit o amenda uriasa in Italia. Barbatul a fost pus sa plateasca 62.000 de euro dupa ce a fost prins intr-un port din Sardinia, facand contrabanda cu medicamente veterinare si tigari.