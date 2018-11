Stiri pe aceeasi tema

- Mexic a inceput deportarea a 98 de imigranți care au fost reținuți dupa ce au incercat sa treaca granița din Tijuana spre Statele Unite in mod ilegal, a informat luni Institutul Național pentru Migrație, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Toți imigranții deportați sunt proveniți…

- Cateva sute de migranti din caravana care a plecat in urma cu o luna din Honduras au ajuns la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, im timp ce alte mii avansau rapid catre nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Primele grupuri de migranti din America Centrala s-au adunat pe plaja de la…

- Sute de migranți care au plecat acum o luna din Honduras au ajuns miercuri la granița dintre Mexic și Statele Unite, iar alte sute sunt inca pe drum, in timp ce președintele american Donald Trump a trimis mii de militari pentru a apara frontiera, relateaza AFP.

- Atentat terorist la hotel in capitala tarii, 40 de morti si zeci de raniti. S-a petrecut in urma cu putin timp Un atac terorist la un hotel din capitala tarii s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia. Atacul a fost comis de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a…

- Impactul a avut loc in centrul Bucurestiului pe bulevardul Magheru. In urma accidentului, politistii care se aflau in autoturism au fost loviti la cap si au primit primul ajutor la fata locului. Ulterior, ei au fost transportati la spitalul floreasca, insa au refuzat internarea. Soferul celuilalt…

- Politia de frontiera din SUA a arestat aproape 17.000 de membri ai unor familii care au incercat sa traverseze granita dinspre Mexic in septembrie, o crestere cu 31% comparativ cu luna precedenta, conform unor statistici oficiale facute publice marti, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Doua persoane au fost ucise si doi politisti au fost grav raniti in urma unui incident domestic survenit intr-o mica localitate din apropierea orasului Mannheim, in sud-vestul Germaniei, au anuntat vineri politia si procuratura locale, scrie agerpres.ro.

