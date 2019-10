Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor a fost transportat la spital, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul al patrulea al unui bloc aflat in constructie, in municipiul Sibiu. El a cazut pana la nivelul etajului unu, suferind mai multe fracturi si fiind in stare destul de grava. Potrivit reprezentantilor Serviciului…

- Potrivit conducerii SAJ Vaslui, este vorba despre cursuri Basic Life Support (BLS) si Advanced Life Support (ALS), care se vor organiza optional, la solicitarea medicilor de familie. “In urma discutiilor purtate cu reprezentantii DSP Vaslui am aflat despre dorinta unor medici de familie de a urma astfel…

- O femeie din Republica Moldova, victima unui grav accident rutier petrecut, joi, in judetul Vaslui, in urma caruia a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), a fost refuzata la internare de reprezentantii Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi, trimisa cu ambulanta inapoi Vaslui, dupa…

- Reprezentanții Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vaslui au oferit primele explicații privind modul de intervenție in cazul copilului accidentat in urma cu doua zile, care s-a stins din viața dupa ce a așteptat mai bine de jumatate de ora pe carosabil, fara ca nimeni sa intervina.

- Doi batrani au fost uciși in Zorleni, Vaslui. Dubla crima a avut loc joi dupa amiaza iar polițiștii ajunși la fața locului au vazut scene terifiante. Barbatul zacea intr-o balta de sange in curtea casei, iar femeia, in hol. Soții decedați aveau 84 de ani și erau cunoscuți in sat drept o familie avuta.…

- Un barbat din Vaslui a murit ințepat de albine, iar medicii nu l-au mai putut salva. Barbatul era impiegat de mișcare la Stația CFR Barlad și a decedat in numai cateva minute, suferind un șoc anafilactic. Barbatul era in concediu și și-a ajutat o ruda sa mute stupii de albine din localitatea Obirșeni…