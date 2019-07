Stiri pe aceeasi tema

- Scene halucinante filmate pe strazile din Iași. Un șofer rupt de beat și fara permis a condus pe contrasens. Tanarul care abia se putea tine pe picioare a fost capturat de polițiști, potrivit Romania TV. https://www.romaniatv.net/sofer-beat-si-fara-permis-periocol-pe-strazile-din-iasi_483023.html

- Un sofer a fost urmarit de Politie cu girofarul intr-o cursa nebuna pe DE Podu Iloaiei-Baltati in aceasta dimineata. Aflat la volanul unui Ford, acesta a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor si a demarat in tromba. El a fost prins de oamenii legii pe raza comunei Baltati. Conducatorului auto…

- Agenția Locala Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940 Locuri de munca disponibile la data 27.06.2019: 176 Denumire agent Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante SC C&A CONSULTING SRL 7 muncitor necalificat 5 sudori electrici si autogeni 10 instalatori termosanitari 1 inginer mecanic…

- "Ziarul de Iasi" a intrat in posesia unei filmari din care se poate vedea cum s-a produs accidentul din pasajul Mihai Eminescu. Conducatorul auto, Vasile B., era atat de ametit, incat nu a reusit nici sa sufle in fiola, a intrat cu masina s-a izbit violent de un parapet la intrarea in pasaj. El a declarat…

- Incident sangeros, miercuri la amiaza, in localitatea suceveana Fratautii Noi. O femeie de 25 de ani, cetatean italian, a fost injughiata de o cumnata. Lama cutitului s-a rupt si a ramas infipta in gatul victimei. La fata locului a ajuns un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Victima se afla…

- Un copil de 3 ani a fost adus noaptea trecuta de la Vaslui la Iasi, fiind internat la Spitalul de Boli Infectioase cu meningita meningococica. Starea micutului este buna, el se afla sub tratament, iar viata sa nu este pusa acum in pericol.

- Incident serios in Iași. Un copil de numai doi ani a ajuns de urgența la spital, dupa ce a mancat pastilele anticoncepționale ale mamei sale. Medicii explica, astfel, la ce riscuri sunt supuși copiii care pațesc așa ceva.

- Incident in centrul municipiului Ploiesti. Un sofer sanctionat pentru o parcare neregulamentara s-a mai ales cu o sanctiune, dupa ce a fost prins in timp ce incerca sa scoata singur dispozitivul pus de SGU pentru blocarea rotii.