- Numarul victimelor virusului gripal creste, din pacate. Autoritatile au anuntat ca sunt 114 decese in actualul sezon de gripa. O femeie de 70 de ani, din Capitala, si o alta pacienta, de aceasta data in varsta de 71 de ani, din judetul Bihor, au murit, au anuntat reprezentantii Centrului National de…

- Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- Helle Thomsen, antrenoarea daneza de la CSM București, a fost demisa vineri din cauza rezultatelor inregistrate in acest sezon. Helle Thomsen se desparte de CSM Bucuresti, club cu care a semnat, la inceputul sezonului, un contract valabil un an, cu optiune pentru inca un sezon. Gruparea…

- Helle Thomsen se desparte de CSM Bucuresti, club cu care a semnat la inceputul sezonului. Antrenoarea daneza a semnat atunci pe un an, cu optiune pentru inca un sezon. CSM Bucuresti avea termen pana pe 15 martie sa activeze clauza pentru prelungirea intelegerii, dar conducerea clubului din Capitala…

- Incident scandalos in apropiere de Bucuresti. Un taximetrist este acuzat ca a batut cu pumnii si picioarele o tanara de 24 de ani, pe care a si sechestrat-o. S-ar fi enervat dupa ce clienta i-a atras atentia ca a ales intentionat un traseu mai lung. Femeia a fost salvata din mainile agresorului…

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil. Din cele 18 handbaliste, cinci joaca in strainatate,…

- Sase masini au fost distruse, in aceasta noapte, in Capitala de un sofer baut. Barbatul conducea haotic pe bulevardul Tineretului. A pierdut controlul volanului, a intrat in patru automobile parcate si a lovit o femeie ce tocmai coborase dintr-un autobuz.

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- O tanara de 18 ani a murit ieri seara in Bucuresti dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unui bloc din Capitala. Victima era din Republica Moldova si a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul sase al blocului.Aceasta locuia impreuna cu prietenul ei, cadru militar cu chirie in imobilul respectiv.…

- Rodica Nassar, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a publicat pe contul sau de socializare mai multe fotografii prin care arata ca sediul Organizației PSD al Sectorului 2 din București a fost vandalizat de `huligani`.Vești extraordinare despre Simona Halep: Ce se intampla cu romanca incepand…

- Un politist a ajuns la spital sambata dimineata dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce efectua controlul documentelor unui sofer pe care il oprise in trafic, in Capitala, potrivit Brigazii Rutiere citate de Agerpres.ro In jurul orei 4,00 la intersectia Bd. Unirii cu Splaiul Independentei,…

- Un copil a fost accidentat astazi pe partia Noua din Sinaia. Fetita de 9 ani, din Bucuresti, a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita cu placa de snowboard de un turist care mergea cu viteza.Salvatorii au im...

- Tatal unui copil de un an și patru luni care a murit intr-un spital din Capitala transmite cuvinte foarte dure la adresa medicilor. Deși specialiștii i-au spus ca bebelușul murise din cauza meningitei bacteriene, barbatul crede ca adevarul este complet altul.

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Un copil din Targu Jiu a murit duminica la Spitalul Marie Curie din Capitala. Ingrozite, rudele susțin ca baiatul a fost diagnosticat cu meningita. Un elicopter SMURD l-a transportat vineri pe copilul suspectat de meningita de la Targu Jiu la București, scrie observator.tv . Duminica dimineanța, copil…

- Proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, Sibiu, Cluj, Pitesti sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare a legilor Justitiei si demisia persoanelor cu probleme…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit bordingpass.ro, preluat de stiripesurse.ro. A

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Un incident grav a avut loc la intersectia pe Splaiul Unirii din Capitala, in zona podului Timpuri noi. Potrivit primelor informati, un barbat s-a aruncat direct in raul Dambovita. La fata locului au fost trimise o autospeciala, o ambulanta SMURD si echipaje de scafandri, potrivit ISU Bucuresti.…

- Accidentul s-a produs in localitatea Coldau. O femeie de 61 de ani a treversat strada neregulamentar, nu s-a asigurat si a fost lovita din plin de o masina condusa de un tanar de numai 19 ani. In urma impactului femeia a murit pe loc, astfel ca eforturile medicilor ajunsi la fata locului au…

- Copilul de 9 ani din Oradea, care a fost externat in coma din spital, deși starea lui era foarte grava, va fi adus, vineri, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din București, anunța purtatorul de cuvant al unitații sanitare, dr Florin Bica. ”Confirm faptul ca s-a dat aviz de internare a copilului de la Oradea…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Chiria pentru un apartament de doua camere varia la finele anului trecut intre minime de 150 de euro in municipiul Drobeta Turnu-Severin și 160 de euro in Sfantu Gheorghe și 350 de euro in București, cel mai mare nivel, de 400 de euro pe luna, fiind inregistrat in Cluj-Napoca, arata raportul Imobiliare.ro…

- Incident grav intr-un centru comercial din Capitala. O femeie a fost reținuta de polițiștii, nu inainte ca aceasta sa-și verse furia pe oamenii legii. totul a pornit de la faptul ca femeia a fost observata de angajații centrului comercial in timp ce iși maltrata copilul.

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- VREMEA 27 ianuarie in București. Cerul este in mare parte senin și vom avea un weekend placut in Capitala. Temperaturile se mențin scazute dimineața și noaptea, insa la amiaza, gradele vor crește in termometre mai mult decat normalul perioadei.

- Joi, 25 ianuarie, a debutat cea de-a treia editie a Conferintei ”Medicina de Urgenta Azi”, lucrarile urmand sa se incheie sambata, 27 ianuarie 2018. Parteneri ai Spitalulului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare in organizarea acestui eveniment sunt Asociatia ”Prietenii Spitalului Dr.…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit joi, la un spital privat din Capitala. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de apropiati ai familiei. Neagu Djuvara avea 101 ani. Istoricul s-a nascut in august 1916, la Bucuresti. Pe 25 august 2016, in contextul…

- Pe rețelele de socializare circula intens imagini cu un jandarm care lovește cu pumnul un batran. S-a intamplat sambata, la protestele din Capitala, din Piața Universitații. Jandarmeria susține ca angajatul MAI și-ar fi pierdut cumpatul, sub presiunea mulțimii. UPDATE. Jandarmul a fost identificat.…

- Din fiecare tren care ajunge in Gara de Nord coboara zeci de protestatari dotati cu steaguri si bannere. Manifestantii se vor alatura celorlalte grupuri care ajung in Capitala. Demonstrantii intentioneaza sa opreasca la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constitutionala a Romaniei si la Consiliul…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- O persoana a murit, duminica seara in Bucuresti, dupa ce a fost prinsa sub un tramvai. Incidentul cumplit a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia cu strada Constantin Istrat. Un barbat de 45 de ani a fost scos de sub tramvai decedat.

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- Un adolescent de 16 ani din Bistrita-Nasaud care consumase alcool a furat camioneta parintilor vineri, 5 ianuarie, si a lovit in plin trei grupuri de copii care se deplasau pe marginea drumului national 17. Soferul a fost gasit de catre politisti in coma alcoolica. Una dintre victimele sale a murit.

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta pe un drum din Bistrița, in localitatea Valea Bargaului. Cinci fetițe, mama uneia dintre ele și un adolescent de 16 ani au ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce tanarul teribilist a dat cu mașina peste ele.

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.