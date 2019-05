Stiri pe aceeasi tema

- Audrey Phillips, 85 de ani, a fost casatorita cu Glyn timp de 64 de ani, dar nu a știut ca el are o viața dubla și ca lucreaza, de cand avea 13 ani, pentru Serviciile secrete britanice. Femeia a descoperit adevarul dupa ce soțul ei a murit in anul 2015, cand a facut ordine printre acte și a descoperit…

- Conducatorul unei ambarcațiuni a fost ranit in timp ce plimba in Delta Dunarii mai mulți ornitologi din Germania. Barbatul a fost lovit in fața de un pahar din sticla, aruncat de un turist roman, care se afla intr-o barca rapida.

- Deborah Rawson, o femeie de 30 de ani din Marea Britanie a trecut printr-un adevarat coșmar! Femeia povestește șocata ca in timp ce facea curațenie, a fost violata de o fantoma pe nume Mark.

- Un adolescent in varsta de 16 ani din comuna Baldovinesti a fost arestat preventiv cu acuzatia de tentativa de omor, dupa ce ar fi injunghiat cu un briceag un baiat in varsta de 14 ani, au anuntat marti...

- INCIDENT…Un baietel in varsta de 11 ani din comuna Feresti a ajuns, vineri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, dupa ce si-a rupt mana in timp ce juca fotbal, la ora de sport. Diagnosticul a fost confirmat de conducerea unitatii sanitare, care ne-a declarat ca micutul a fost externat…

- Un copil de cinci ani a fost aruncat de la etajul trei al unui mall din Minnesota, Statele Unite. Victima continua sa fie tratata pentru leziuni care inca ii pun ii pericol viața. „A fost un tac...

- Un barbat de 55 de ani din Brasov a murit, miercuri, in timp ce dadea proba practica pentru obtinerea permisului de conducere. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, barbatului i s-a...

- Trei adolescenti au murit duminica noaptea intr-o busculada produsa langa o discoteca din Cookstown, in Irlanda de Nord, a anuntat luni politia, transmit Reuters si Press Association, preluate de Agerpres. O fata de 17 ani si doi baieti de 17 si 16 ani au murit in acest incident, iar o alta…