Stiri pe aceeasi tema

- Un show pirotehnic a ucis o artista din Spania. Joana Sainz, in varsta de 30 de ani, a suferit rani grave pe scena, in timpul unui concert, și a murit apoi la spital. Tragicul eveniment s-a petrecut...

- Joana Sainz, de 30 de ani, a fost lovita in stomac de un cartus pirotehnic care explodat pe scena chiar in timpul reprezentatiei. Artista facea parte din Super Hollywood Orchestra. Accidentul s-a produs duminica in orasul Las Berlanas, aflat la nord-vest de Madrid la ora locala 2 a.m , relateaza…

- Incidentul s-a intamplat sambata seara, in timpul unui spectacol dat de grupul The Super Hollywood Orchestra, care are 15 membrii, printre care cantareți, muzicieni și dansatori, la Las Berlanas, in Avila, Spania. In timp ce grupul se afla pe scena, unul dintre cantareți, Joana Sainz, 30 de ani, a fost…

- Dansatoarea facea partea din trupa Super Hollywood (foto), iar accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in orașul Las Berlanas, din provincia spaniola Avila. Imediat dupa explozia care a avut loc intr-un colt al scenei spectacolul a fost oprit, fata prabusindu-se instantaneu.…

- Bianca Rus susține ca Antonio este o persoana violenta, care bea foarte mult, motiv pentru care iși pierde cumpatul și ajunge sa fie agresiv cu cei din jur. "Vreau sa scot in evidența ca nu am aparut nicaieri, am spus ca nu vreau sa vorbesc, e viața mea, am trecut prin bune și rele. Nu mi-am…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Pojorata, si-a gasit sfarsitul in dimineata zilei de duminica, 4 august, in urma unui cumplit accident. Evenimentul rutier s-a petrecut la intersectia unui drum comunal din Paltinu cu drumul national 17A.In jurul orei 9.30, o femeie in varsta de 29 de ani, din ...

- O studenta la Universitatea Cambridge a murit dupa ce a cazut dintr-un avion usor in Madagascar. Potrivit ultimelor informatii transmise de politia de pe insula africana, aceasta ar fi deschis usa avionului la scurt timp de la decolare din motive inca neclarificate.