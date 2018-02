Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a anuntat sambata ca doi militari turci au murit ca urmare a prabusirii unui elicopter in cursul ofensivei militare a Ankarei impotriva militiilor kurde in nordul Siriei, relateaza AFP si DPA. ''In acest stadiu putem spune ca un elicopter s-a prabusit. Avem…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va intalni luni cu Papa Francisc, context in care autoritatile au interzis timp de 24 de ore protestele in centrul Romei, pe fondul tensiunilor provocate de ofensiva antikurda a Ankarei in nordul Siriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea, alti opt…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera intre Turcia si enclava kurda Afrin, in nordul Siriei, unde civilii platesc un pret greu pentru ofensiva pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declara hotarat sa o continue, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pana ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, in timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP. In a sasea zi a acestei ofensive, care suscita ingrijorarea…

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO initierea unor discutii in cadrul Aliantei ca urmare a controversatei interventii a Turciei in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ''Am cerut secretarului general al NATO sa discutam de asemenea situatia…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- De trei zile armata turca ataca o zona controlata in nordul Siriei de combatantii kurzi sustinuti de armata americana in lupta impotriva organizatiei teroriste Statului Islamic. Este un punct de cotitura in acest razboi care dureaza de aproape sapte ani, comenteaza France Info, prezentand motivele aceste…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters. "Operatiunea…

- Miercuri seara, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate nationala, prezidata de catre presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, s-a ajuns la concluzia ca Turcia va lua masuri „imediate'' si „ferme'' pentru a se apara de amenintarile care provin din vestul Siriei.

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Un arbitru a murit in timpul unui concurs regional de atletism desfașurat in Praga. Barbatul a fost lovit in piept cu bila de la aruncarea greutații. Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit, conform cbc.ca . Barbatul a fost resuscitat…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite pot fi victimele arestarilor…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA, informeaza agentia de presa…

- Un elicopter militar rus s-a prabusit in Siria, in ajunul Anului Nou, din cauza uneii probleme tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Elicopterul de tip Mi-24 se indrepta catre Hama, in nord-vestul Siriei, iar de la…

- Un elicopter de atac rusesc de tip Mi-24 s-a prabusit in Siria și ambii piloti și-au pierdut viata, in cursul zilei de duminica, la 15 km de aeroportul militar din Hama, centrul Siriei, la nord de Damasc.

- Statele Unite au suspendat serviciile de vize in cadrul misiunilor diplomatice din Turcia in luna octombrie, iar Turcia a replicat cu masuri similare. Conflictul a fost declansat de arestarea a doi angajati ai consulatului SUA din Istanbul, suspectati de implicare in tentativa esuata de lovitura…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Conform unor surse din poliția turca citate de acest cotidian, ansamblul folcloric alcatuit din 16 membri a plecat pe 1 noiembrie la Budapesta pentru a participa la festivalul programat zece zile mai tarziu, dar odata ajunși acolo 11 dintre ei au cerut azil politic autoritaților ungare.Anterior,…

- Cel putin zece refugiati sirieni au murit duminica si sapte au fost raniti intr-un accident rutier in timp ce incercau sa se sustraga unui control al politiei in sudul Turciei, a informat ziarul Hurriyet, citat de EFE.Accidentul s-a produs la 12:45 GMT pe o sosea din provincia Hatay, la doar…

- "Dupa decizia de Brexit, UE este complet confuza. Ei trebuie sa isi revizuiasca viziunea pentru viitor, cat de mult se vor extinde si ce loc va avea Turcia in acest proces. Noi suntem aici. Nu plecam nicaieri", a spus Yildirim, in cadrul unei vizite la Londra. Turcia a inceput negocierile…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmând ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…