Stiri pe aceeasi tema

- Cinci elefanți au condus la închiderea unei autostrazi din sud-estul Spaniei pentru mai multe ore, dupa ce au evadat dintr-un vehicul implicat într-un accident, informeaza BBC. Unul dintre elefanți a murit din cauza ranilor, în timp ce alți doi au fost raniți și ridicați…

- Doi tineri au fost arestati preventiv dupa ce au lovit cu cruzime un batran de 66 de ani. Victima, pusa la pamant, a fost batuta cu pumnii si picioarele pana nu a mai putut misca. Incidentul care a avut loc intr-un pasaj din Brasov a fost suprins de camerele de supraveghere. Pe imaginile postate pe…

- Acrobatul care executa un numar de dans pe sarma s-a dezechilibrat și a cazut de la 8 metri sub privirile ingrozite ale spectatorilor. Sergey Marakov, angajat al Circului Dovgalyuk Dynasty din Rusia, a scapat cu viața in mod miraculos dupa ca numarul lui de dans pe sarma s-a transformat intr-un coșmar,…

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de doi elevi. Unul dintre ei este clasa a VIII-a, iar celalalt clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat. Incidentul a avut loc miercuri (28…

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de un elev de clasa a VIII-a si unul de clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat.

- ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO PRO TV ONLINE 29 MARTIE 2018. La propunerea lui Florin, fiecare dintre ei este nevoit sa jurizeze reprezentatia unui concurent in stilul celuilalt. Andi aminteste de momente din timpul armatei si de un vis pe care l-a avut in perioada respectiva si ii spune maestrului:…

- Un barbat a murit astazi la Constanta dupa ce i s ar fi facut rau. Potrivit martorilor victima a coborat din masina, i s a facut rau si a cazut. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mamaia. O femeie era impreuna cu victima. La fata locului a fost solicitata interventia cadrelor medicale de la SMURD dar,…

- Martorii incendiului care a devastat un mall din orașul Kemerevo, din Rusia, au filmat și o scena cutremuratoare. Un barbat s-a aruncat de la etajul 4 al cladirii ravașite de foc. Momentul...

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Un paznic de vanatoare a fost agresat in comuna doljeana Vela de trei barbati surprinsi la braconat. Incidentul a avut loc marti, iar paznicul a fost cel care a semnalat incidentul la numarul 112. Victima a fost transportata la spital. ...

- O femeie din Statele Unite a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism operat de Uber, care rula in modul autonom, informeaza New York Times. Este primul incident de acest gen.Incidentul s-a petrecut in localitatea Tempe, din statul Arizona.

- Un tanar de 17 ani din localitatea Corbu, Constanța a fost arestat preventiv dupa ce a injunghiat un barbat care s-a uitat urat la el. Incidentul sangeros s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute și, din primele cercetari, se pare ca autorul ar fi consumat etnobotanice. Scene s-a consumat in plina…

- Polițistul din Vaslui care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat. El este acum cercetat pentru ucidere din culpa. Decizie in cazul polițistul care a impușcat in cap un șofer a fost suspendat și este cercetat pentru ucidere din culpa, titreaza Digi24. Acesta urmeaza sa fie audiat de procurori in…

- Marina americana a anuntat miercuri ca doi membri ai sai si au pierdut viata in urma prabusirii unui avion F A 18F Super Hornet in timpul unul zbor de antrenament in largul coastelor Floridei, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. U.S. Navy a precizat intr un comunicat ca pilotul avionului si ofiterul…

- Un italian a inscenat un accident auto unui muncitor roman care ii facea reparații la casa. Un italian a pus la cale un accident auto unui muncitor roman care facea reparații la casa lui. Incidentul a avut loc in septembrie 2014, la Capannori, in provincia Lucca, dar abia acum magistrații i-au dat dreptate…

- Doi șoferi de troleibuz au fost reținuți de poliție fiind suspectați de utilizare și pastrate a drogurilor. Incidentul s-a petrecut in Capitala in seara zilei de 8 martie.Potrivit poliției, substanțele narcotice confiscate au fost ridicate și transportate pentru examinare.

- Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. Potrivit informatiilor preliminare, incidentul a avut loc la 26 de minute dupa decolare. Avionul Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord, se indrepta catre capitala egipteana Cairo.…

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…

- O fetița de 12 ani a murit dupa ce a cazut de la etaj in Deva. Copila s-a prabușit, duminica, de la etajul opt al unui bloc și s-a stins la spital din cauza ranilor grave. Oamenii au sunat la 112, dupa ce fetița a cazut de la etajul opt al unui bloc din Deva. Copila a intrat in stop-cardiorespirator,…

- Mihaela Buzarnescu si Irina Bara, ultimele reprezentante ale Romaniei in turneul de la Budapesta, au parasit competitia, sambata dupa-amiaza, in semifinalele probei de dublu. Romancele au castigat primul set, la tiebreak, insa Kirsten Flipkens si Johanna Larsson au revenit si s-au impus, 6-7(3),…

- Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a desfasurat, pe data de 18 februarie 2018, un festival, denumit Tezaur Romanesc, care a avut loc in Recinto Ferial din San Fernando de Henares (provincia Madrid), programat intre orele 11:00 si 21:00. Artistii invitati au fost: Petrica Mitu Stoian, Anca Marginean,…

- Pilotul aeronavei HV6902 al companiei Transavia Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un pasager nu s-a putut opri sa flatuleze. Incidentul neobișnuit a avut loc la bordul unui avion care zbura intre Dubai si Aeroportul Schiphol din Amsterdam, potrivit stepfeed.com. Doi cetațeni de…

- Incidentul armat a avut loc la un festival ce a avut loc in orasul Kizlear. Potrivit primelor informatii, 5 persoane au murit, iar atacatorul a fost ucis de fortele de ordine. "Oamenii ieseau dintr-o biserica in momentul in care individul a deschis focul. 5 oameni au murit. Atacatorul a fost…

- Feli Donose lanseaza „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul pe care…

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel, sambata in Israel. Incidentul a avut loc in timp ce armata lansa atacuri dupa ce a fost interceptata o drona venita din teritoriul sirian.

- Actrița Uma Thurman a postat imaginile video care susprind momentul accidentului suferit in timpul filmarilor din 2003 a peliculei "Kill Bill", accident pe care regizorul Quentin Tarantino l-a calificat drept "unul din cele mai mari regrete din viața mea".

- Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni, intr-un autobuz care circula in Iasi."In urma unui conflict spontan, un barbat a injunghiat un tanar de 16 ani. Imediat, soferul autobuzului a blocat usile de acces si a sunat la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. La fata locului…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA. Michelle Obama a spus ca darul pe care…

- Simona Halep (26 de ani) a vorbit, dupa finala pierduta la Australian Open, despre momentele grele prin care a fost nevoita sa treaca în timpul partidei cu Caroline Wozniacki. Un moment-cheie, care, din pacate, i-a daunat Simonei s-a petrecut chiar la finalul setului al…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- O romanca de 30 de ani a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce s a aruncat de la balconul unei cladiri din Lugano, Elvetia, care fusese cuprinsa de flacari. Incidentul dramatic a avut loc vineri seara, conform Antena3.ro. Conform presei locale, intreaga camera in care se afla femeia fusese cuprinsa…

- O românca de 30 de ani se afla în stare foarte grava dupa ce s-a aruncat de la balconul unei cladiri din Lugano, Elveția, care fusese cuprinsa de flacari. Incidentul dramatic a avut loc vineri seara. Conform presei locale, întreaga camera în care se afla femeia…

- O femeie, 38 ani, a fost injunghiata, vineri, de fostul soț, intr-o gradinița din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a fost transportata de urgenta la spital, dar nu a mai putut fi salvata. Atacatorul a fost prins de catre politisti. Potrivit unor surse judiciare, victima, Nicoleta Botan, ar fi avut…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a mușcat un câine polițist. Incidentul a avut loc în timp ce polițiștii din New Hampshire anchetau o serie de împușcaturi reclamate de martori. „Amândoi au încercat sa scape de poliție, iar unul dintre ei a devenit agresiv.…

- Joi, 25 ianuarie a.c., la ora 10, un barbat de 47 de ani, din Zalau, conducea autobuzul pe bulevardul Mihai Viteazul, pe direcția Gara-Centru. In momentul franarii o pasagera din autobuz, in varsta de 63 de ani, din Zalau, care nu s-a asigurat corespunzator, s-a dezechilibrat și a cazut pe culoar. In…

- Accident grav la Moisei, in centrul comunei. Incidentul s-a soldat cu o victima, un pieton. Apelul la numarul unic de urgenta 112 s-a facut in jurul orei 17.00. In imaginile trimise de catre un cititor din zona se vede o masina de culoare alba in santul de pe marginea drumului, semn ca ar fi incercat…

- Papa Francis a casatorit doi insoțitori de bord in timpul zborului spre Chile facand astfel istorie. Suveranul pontif a fost de acord sa oficieze ceremonia intr-un avion deoarece biserica in care trebuiau sa se casatoreasca cei doi a fost distrusa de un cutremur, scrie BBC News. Paula Podest Ruiz, in…

- Un suporter al echipei Atletico Madrid a fost arestat dupa ce l-a injunghiat de trei ori pe un alt fan al acestei formații! Un suporter al lui Atletico Madrid a fost arestat in aceasta dimineața dupa un conflict violent avut aseara cu un al susținator al „plapumarilor”. Agresorul, in varsta de aproximativ…

- Un roman inarmat cu un cuțit a intrat intr-o secție de Poliție din Spania ca sa-și ucida fosta concubina. Furios peste masura, omul iși urmarea fosta iubita care a fugit desculța și imbracata in pijamale ca sa ceara ajutor. Individul a fost arestat imediat de polițiști. Femeia, și ea tot din Romania,…

- Cosmin Tilinca a emigrat in Germania și joaca fotbal la amatori. Tili-gol este și antrenor in Kreisoberliga, a 7-a liga din Germania. Fostul atacant al CFR-ului, Cosmin Tilinca (38 ani), vorbește despre prima aventura europeana a ”feroviarilor”, in Cupa Uefa Intertoto 2005, și dezvaluie planurile sale…

- Un nou atac criminal la metrou s-a petrecut in Sao Paolo. Metroul urma sa soseasca, iar pe peron era foarte multa lume. Cand a aparut garnitura, un barbat a impins o femeie in fata metroului. Femeia a cazut intre sine, in fata metroului, dar a avut un noroc teribil. A suferit o fractura de…

- Sfarșit dramatic pentru un barbat din Turcia. Acesta a murit chiar de ziua sa, dupa ce a incercat sa-și faca o poza. El a vrut sa sara de pe o stanca, dar s-a dezechilibrat și a cazut in gol, noteaza Daily Mail. Barbatul se afla in vizita la Urfa Castle, aflat in sudul Turciei. S-a urcat pe o stanca…

- Horoscopul lunii ianuarie va aduce nativilor din Balanta o intreaga paleta de situatii excelente, care in anumite ipostaze contrazic horoscopul general pentru perioada curenta. O astfel de stare de lucruri a devenit posibila datorita combinației ciudate dintre Saturn in domiciliu, care cunoaste…

- O incaierare a avut loc azi-noapte, in casino-ul Infinity de pe strada Lianelor din Turda. Incidentul a avut loc in jurul orei 2.30 noaptea și s-a soldat cu o persoana transportata la Urgențe, unde i s-a cusut urechea, care era rupta in urma altercației! Read More...

- Un pasager de la Ryanair care a suferit un atac de astm dupa ce a aterizat pe aeroportul din Malaga, nu a mai avut rabdare sa aștepte sa coboare toata lumea și a coborat din avion pe ieșirea de urgența, ajungand pe aripa aeronavei. Barbatul, un polonez de 58 de ani, identificat drept Victor, se afla…