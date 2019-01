Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani a ajuns, sambata, la Spitalul de Urgenta Floreasca, spunand ca s-a impuscat singur in picior, zona genunchiului, in timp ce participa la o partida de vanatoare de fazani, in judetul Dambovita. Medicii au anuntat Politia, fiind declansata o ancheta.

- Astazi, polițiștii au fost sesizați de Spitalul de Urgența Floreasca cu privire la faptul ca un barbat de 72 de Post-ul DAMBOVIȚA: Vanator impușcat in genunchi. Vanatoarea era organizata legal apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 43 de ani, din orasul Novaci, a fost impuscat accidental, marti, la o partida de vanatoare desfasurata pe fondul Gilort, din judetul Gorj. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a fost ranit dupa ce asupra sa au fost trase mai multe focuri de arma, intr-o parcare din Craiova. Agresorul a fugit, iar acum polițiștii incearca sa dea de urma acestuia, conform Mediafax....

- Un barbat a fost dus in stare grava la spital, duminica, dupa ce a fost impuscat din greseala la o partida de vanatoare organizata pe fondul de la Tibana, din judetul Iasi. Primele informatii arata ca partida de vanatoare era organizata legal, pentru mistreti si iepuri.

- Viețile a zeci de persoane care locuiesc intr-un bloc din Arad au fost puse in pericol, dupa ce un barbat de la parter, suparat foc ca soția l-a parasit, a vrut sa arunce apartamentul in aer.

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost transportat la spital in stare grava, vineri, dupa ce a fost impuscat accidental in timpul unei partide legale de vanatoare de mistreti ce a avut loc in zona localitatii Bulzesti din judetul Hunedoara.

- Un barbat, pasager intr-un autoturism implicat intr-un incident in trafic, a fost impuscat de un politist, sambata dupa-amiaza, pe soseaua de Centura a Capitalei. Potrivit Mediafax, totul s-a petrecut dupa ce un sofer a refuzat sa opreasca la semnalul echipajului ...