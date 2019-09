Incident diplomatic - Ambasada sud-coreeană din Tokyo a primit o scrisoare de ameninţare. Ce s-a găsit în plic Ambasada sud-coreeana din Tokyo a primit o scrisoare de amenintare in care se afla un glont, anunta marti presa nipona, preluata de Reuters, conform agerpres.ro. "Am o pusca si vanez sud-coreeni", a scris autorul mesajului primit saptamana trecuta la ambasada, potrivit agentiei Kyodo. In plic se afla un obiect, aparent un glont, iar politia a deschis o ancheta, insa a refuzat sa comenteze. Un membru al personalului ambasadei a confirmat primirea scrisorii, fara a da alte detalii.



Relatiile postbelice intre Coreea de Sud si Japonia au fost marcate de colonizarea japoneza a peninsulei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am o pusca si vanez sud-coreeni", a scris autorul mesajului primit saptamana trecuta la ambasada, potrivit agentiei Kyodo. In plic se afla un obiect, aparent un glont, iar politia a deschis o ancheta, insa a refuzat sa comenteze. Un membru al personalului ambasadei a confirmat primirea scrisorii,…

- Statele Unite cred ca deteriorarea relatiilor dintre Coreea de Sud si Japonia - ambele tari aliate ale Washingtonului - a atins in prezent un punct critic, dar considera ca recentele exercitii militare ale Seulului nu au contribuit la imbunatatirea situatiei, a declarat marti un inalt oficial din cadrul…

- Impartasirea informatiilor militare clasificate cu Japonia va continua, insa prin intermediul Statelor Unite, a decis pana la urma Coreea de Sud, la o zi dupa ce Seulul a anuntat ca rupe unilateral un acord (GSOMIA) cu Tokyo in acest sens, relateaza news.ro.Relatiile intre cele doua tari asiatice,…

- In inregistrarea video publicata pe YouTube si Twitter se pot observa in interiorul unui magazin din cartierul Shibuya din Tokyo cel putin sase sobolani. Unele dintre rozatoare coboara de pe rafturile cu alimente congelate si se plimba printre raioane.Reuters precizeaza ca nu a reusit sa…

- Temperaturile in Japonia au crescut brusc dupa incheierea sezonului ploios in majoritatea zonelor tarii, a declarat marti guvernul nipon, citat de agentia Kyodo. Numarul persoanelor care au ajuns la spital ca urmare a valului de caldura aproape s-a triplat, de la 1.948 in saptamana precedenta, cei cu…

- Mai multe persoane au murit joi intr-un incendiu izbucnit la un studio de animatie din orasul Kyodo, aflat in Japonia, au informat autoritatile, citate de presa japoneza, relateaza site-ul agentiei Reuters.Politia nu a mentionat exact numarul victimelor in urma incendiului.

- Prabușirea unei aeronave multirol de tip F-35A a Forțelor aeriene nipone, accident produs în luna aprilie în largul coastelor Japoniei, a fost cel mai probabil cauzata de o eroare de pilotaj, nu de o problema tehnica, a anunțat Ministerul Apararii de la Tokyo, potrivit agenției Kyodo, citate…