Stiri pe aceeasi tema

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc ieri, pe aeroportul „Leonardo da Vinci” din Fiumicino. Un avion al unei companii norvegiene care trebuia sa faca ruta Roma - Los Angeles a inceput sa se dezmembreze la cateva momente dupa decolare, a notat La Repubblica. Bucațile de metal au cazut pe mașinile…

- Anchetatorii cauta, sambata, noi probe in cazul crimelor din Caracal intr-un lan de floarea-soarelui pe marginea drumului care leaga Caracalul de Craiova. Oamenii legii se folosesc de detectoare de metal și au luat la pas terenul de la marginea șoselei.Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Un barbat a fost arestat dupa ce s-a cațarat pe aripa unui avion care se pregatea sa decoleze, citeaza Digi24. Pilotul avionului care se indrepta catre punctul de decolare, a oprit aeronava dupa ce a observat un barbat care se plimba pe aeronava, susțin reprezentanții companiei aeriene. Acesta…

- Aeronava companiei Delta a decolat din Atlanta și se indrepta, luni seara, spre Baltimore, cand unul dintre motoarele avionului a luat foc. Pilotul a efectuat o aterizare de urgența in Raleigh, Carolina de Nord. Pasagerii avionului MD-88 au trecut prin momente de panica. Unii dintre ei au inceput sa…

- Peste 200 de arbori au fost doborati de vant, 30 acoperisuri au fost afectate si 21 de autoturisme au fost avariate in urma vantului care a suflat cu putere in ultimele 24 de ore, a anuntat vineri IGSU. In...

- Radu Mazare a fost surprins de reporterul Observator.tv in avionul care il aduce pe fostul primar in Romania, in aceasta seara. Observator.tv a publicat o imagine cu fostul edil al Constanței in aeronava care va ateriza in jurul orei 20:10 pe Aeroportul "Henri Coanda". Aeronava care il aduce pe Radu…

- Un avion de lupta F-16 aparținand aviației Americane s-a prabusit joi peste o cladire din apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei. Avionul a cazut, joi, peste un depozit in care nu se afla nimeni iar pilotul a reușit sa se catapulteze și se afla in siguranța. Autoritațile americane au anunțat…

- Un avion multirol F-16 s-a prabușit joi peste un depozit aflat in apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei, insa pilotul s-a catapultat și se afla in siguranța și nu exista informații ca in urma incidentului ar fi fost ranita vreo persoana, au anunțat autoritațile americane, conform Mediafax."Pilotul…