- Un avion venezuelean de lupta s-a apropiat periculos de un avion al marinei militare americane in spatiul aerian international, „punand in pericol echipajul si periclitand misiunea” acestuia, au declarat duminica oficiali militari, potrivit CNN.

- Poliția spaniola a descoperit un fetus mumificat in baia unui avion care a aterizat pe aeroportul Barajas din Madrid. Aeronava a sosit din Cuba. Fetusul mumificat a fost gasit in urma unui control de rutina. Acesta era invelit și se afla intr-un recipient care a fost ascuns in spațiul unde se așaza…

- Un avion Pegasus Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o persoana a decedat la bord. Aeronava efectua o cursa pe ruta Viena - Ankara, anunța observator.tv.Evenimentul a avut loc in cursul serii de 11 iulie, insa informatia a devenit publica abia acum. Nu…

- Un avion rus a interceptat de trei ori in trei ore o aeronava a Statelor Unite care zbura in spatiul aerian international, deasupra Marii Mediterane, marti, potrivit Flotei a Sasea americane, scrie CNN.

- Serviciile de urgenta au transmis ca nu au reusit momentan sa confirme nationalitatea celui de-al cincilea turist care a murit in urma accidentului. Aeronava se indrepta spre orasul Trujillo, aflat la aproximativ 80 de kilometri de Roatan. Momentan nu este cunoscuta cauza prabusirii aeronavei Piper…

- Filmulețul fost publicate pe o rețea de socializare de un utilizator care susține ca este un pilot rus pe un avion de lupta. Imaginile video sunt filmate dintr-un aparat de lupta rusesc care se apropie și depașește printr-o manevra periculoasa un aparat al ce aparține Forțelor Armate ale Statelor…

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgenta la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei in timpul zborului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- "Zborul Wizz Air W6 3081 de la Bucuresti la Bruxelles Charleroi de pe 1 mai 2019 a fost nevoit sa revina la sol dupa decolare din cauza impactului cu o pasare. Aeronava este verificata conform procedurilor. Timpul estimat de plecare este ora locala 13:00. Pasagerii sunt tratati conform regulamentelor…