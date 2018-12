Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav, scrie Mediafax.

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav.Incidentul a avut loc vineri la pranz intr-o zona de restaurante, in Gara centrala din orasul Hanovra,…

- Un individ a incercat sa deschida usa unui avion de pasageri, in timpul unui zbor pe ruta Moscova-Chisinau, barbatul fiind imobilizat de parlamentari socialisti din Republica Moldova care au facut parte din delegatia presedintelui Igor Dodon in cursul vizitei efectuate ...

- Sorin Olteanu, in varsta de 29 de ani, era angajat șofer in Germania. Era mai tot timpul plecat și se mutase recent cu soția sa, in varsta de 26 de ani, la Timișoara. Barbatul era foarte gelos, iar in noaptea de 23 spre 24 mai 2018 și-a ucis soția intr-o criza de gelozie. „In noaptea de 23/24.05.2018,…

- Autoritațile din Rusia au deschis o investigație dupa ce un avion cu 91 de pasageri la bord a a suferit un accident in timpul unei aterizari de pe un aeroport din Orientul Indepartat, scrie Moscow Times.