​Incident de securitate n apropierea ambasadei Israelului din Turcia

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va actiona la est de raul Eufrat in Siria si va impune zone de securitate asa cum a facut si in nord-vestul acestei tari, a spus presedintele Recep Tayyip Erdogan, conform unor comentarii aparute luni in mass-media turce, relateaza Reuters, scrie Agerpres. La inceputul acestui an, Turcia…

- Turcia va actiona la est de raul Eufrat in Siria si va impune zone de securitate asa cum a facut si in nord-vestul acestei tari, a spus presedintele Recep Tayyip Erdogan, conform unor comentarii aparute luni in mass-media turce, relateaza Reuters. La inceputul acestui an, Turcia a desfasurat o operatiune…

- Turcia a facut apel la Franta pentru "a consolida" acordul ruso-turc asupra provinciei siriene Idlib in Consiliul de Securitate al ONU, a afirmat seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu care urmeaza sa apara in editia de sambata a cotidianului Le Monde, relateaza AFP. "Alertele…

- Atacul asupra Ambasadei SUA din capitala Turciei a fost o incercare clara de a ''crea haos'', a declarat luni purtatorul de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a condamnat atacul de luni dimineata, relateaza Reuters. Cateva focuri de arma au fost trase…

- Focuri de arma au fost trase asupra ambasadei SUA de la Ankara, au informat luni dimineata posturile de televiziune Haberturk si CNN Turk, citate de dpa. Focurile de arma, trase dintr-un vehicul in miscare, au lovit cabina agentilor de baza, insa nimeni nu a fost ranit. Atacatorul sau…

- Mai multe focuri de arma au fost trase luni dimineața dintr-o mașina catre sediul ambasadei Statelor Unite din Ankara, Turcia, relateaza CNN Turk. Știre în curs de actualizare! Din primele informații, atacatorul sau atacatorii, persoane neidentificate, l-ar fi vizat pe…

- "Acest document a fost elaborat impreuna cu toate ministerele si pe probleme de securitate si aparare, dar si pe probleme economice si comerciale si asa mai departe si la ora actuala mai are o singura semnatura - un secretar de stat din Ministerul de Externe, dupa care vom prezenta acest document…

- Turcia a criticat joi legea adoptata de parlamentul israelian care defineste Israelul ca fiind "statul-natiune al poporului evreu", formula care, potrivit Ankarei, incalca principiile dreptului universal, transmit AFP si dpa. Legea adoptata joi de deputatii israelieni incalca de asemenea…