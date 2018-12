Stiri pe aceeasi tema

- Politia din comitatul britanic Sussex a anuntat sambata ca a retinut doua persoane in legatura cu perturbarea traficului aerian la aeroportul Gatwick din cauza unor drone care au zburat in repetate randuri in apropiere de pista aeroportului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Aeroportul international Gatwick, al doilea ca importanta din Marea Britanie, continua sa ramana inchis, fiind survolat de mai multe drone, in cadrul "unei actiuni deliberate", potrivit Politiei, ce risca sa afecteze aproximativ 110.000 de pasageri aflati in tranzit, cu cateva zile inainte de Craciun.

- O persoana a murit si o alta a fost ranita intr-un incident armat produs in centrul Vienei, a anuntat vineri postul public austriac ORF pe Twitter, fara a-si preciza sursele, relateaza Reuters. Serviciul de prim ajutor din Viena a confirmat ca una dintre persoanele impuscate in capitala Austriei a murit.…

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters.

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia Bucuresti, dar aeroportul Gatwick a fost inchis dupa ce mai multe drone au fost observate in apropierea unei…

- Aeroportul londonez Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, s-a confruntat in noaptea de miercuri spre joi cu o perturbare a orarului zborurilor, dupa informatii ca deasupra aeroportului au fost semnalate doua drone, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Zborurile…

- Politia britanica a evacuat luni un supermarket Asda situat in Chelmsford, sudul Angliei, in urma primirii unor informatii privind prezenta unui pachet suspect, transmite Reuters preluata de Agerpres. Politia a anuntat ca a contactat expertii genisti din cadrul Ministerului Apararii britanic…

- Politia slovaca a retinut joi dimineata una sau mai multe persoane suspectate de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, au comunicat - citand surse ale politiei - mai multe media slovace, intre care cotidianul SME si site-ul Aktuality.sk, pentru care a lucrat ziaristul…