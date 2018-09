Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni, printre care si copii, au fost impuscati in orasul Syaracuse din statul american New York, a anuntat sindicatul pompierilor prin retelele sociale preluate de Reuters. Politia a reactionat la incident putin dupa ora locala 21 si a gasit la fata locului mai multi raniti. Politia nu a precizat…

- Zece persoane, intre care si copii, au fost impuscate duminica seara intr-un ansamblu rezidential din San Bernadino, statul California, a anuntat politia, precizand ca trei persoane se afla in stare...

- Vacanta de vara inseamna pentru multi copii sa bata mingea pe terenul de fotbal, sa alerge toata ziua, sa se joace cu prietenii. Nu si in cartierul Inel 2, unde de o saptamana parintii si bunicii se plang ca ai lor copii sunt alungati de politie din curtea scolii din cartier. Este vorba de Scoala Generala…

- OAMENI ȘI BULDOZERE. ”Nu pot sa mai vorbesc acum, ca a venit iar poliția și n-am voie sa fiu aici”. Timp de aproape o luna, romii din Camping River, o tabara de langa Roma, s-au luptat cu autoritațile. De la sfarșitul lunii iunie, de cand a venit primul buldozer, pana acum, cand tot ce a ramas sunt…