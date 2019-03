Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva La Uzina Metalurgica de la Rabnita, in Transnistria, a avut loc pe 5 martie o scurgere radioactiva, iar nivelul radiatiei in zona, care se afla la circa 140 de kilometri departare de Chisinau, ar depasi de 300 de ori norma admisa, potrivit Mediafax. Informatia, ascunsa initial, a aparut…

- Este alerta in Romania, dupa ce la granita de est a tarii a avut loc o scurgere radioactiva! Autoritațile au incercat sa ascunda acest incident, dar informațiile aparute in presa și in mediul online arata ca avem de-a face cu o situație grava!

- La Uzina Metalurgica de la Rabnita, in Transnistria, a avut loc pe 5 martie o scurgere radioactiva, iar nivelul radiatiei in zona, care se afla la circa 140 de kilometri departare de Chisinau, ar depasi de 300 de ori norma admisa.

- Presa de peste Prut informeaza despre o scurgere radioactiva produsa la Uzina metalurgica din Rabnita (Transnistria), in urma careia nivelul radiatiei in jurul sitului - aflat la circa 140 de kilometri...

- Scurgere RADIOACTIVA la granița cu România! La Uzina Metalurgica de la Râbnița ar fi avut loc, pe 5 martie curent, o scurgere radioactiva, iar nivelul radiației în zona, care se afla la circa 140 de kilometri departare de la Chișinau, ar

- Situație ingrijoratoare la mai puțin de 100 de kilometri de Romania. O scurgere radioactiva ar fi avut loc la Uzina metalurgica de la Ribnita, din Transnistria, insa, pentru moment, autoritațile de la Chisinau susțin ca nu sunt motive de ingrijorare. La Uzina Metalurgica de la Ribnita ar fi avut loc,…

- Agentia pentru Sanatate Publica din Republica Moldova afirma ca nu exista risc radiologic pentru populatie, dupa inforamtiile despre o posibila scurgere radioactiva la o uzina metalurgica din Transnistria. Agentia transmite ca masuratorile care se fac zilnic nu arata cresteri peste nivelul de radiatii…

- O scurgere radioactiva a avut loc la granița de est a țarii, la doar 125 km de Iași. La Uzina Metalurgica din Rabnița (Transnistria) a avut loc zilele trecute o scurgere radioactiva, iar nivelul radiației in zona (140 km de Chișinau) ar depași de 300 de ori norma admisa.Citește și: Dacian…